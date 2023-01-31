Filiz Akın’dan üzen haber! Filiz Akın Hastalığı Nedir? Filiz Akın Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Bir süredir sepsis hastalığı ile mücadele eden Filiz Akın, geçtiğimiz gün sağlık durumundaki gelişmeleri hayranları için açıkladı. Gönderisinde; “Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz. Gene de iyi bir haftasonu geçirmemiz dileğiyle” ifadelerini kullanan Filiz Akın, hayranlarını bir hayli üzdü.

Ünlü oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz günlerde boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları normal çıkmıştı. Son olarak Filiz Akın’ın kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu. Yaptığı açıklama da son hastalığının nüksettiğini ve tekrar ameliyat olma durumunun ortaya çıktığını belirtmiştir.

Peki, Filiz Akın kimdir, kaç yaşında? İşte Filiz Akın dizi ve filmleri!

Filiz Akın Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Türk sinemasının güzel yüzlerinden biri olan Filiz Akın, pek çok filmde oynadı. Peki, Filiz Akın kimdir, kaç yaşında? 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara’da doğan Filiz Akın, aslen Arnavut olan bir anneden ve Çerkez olan bir babadan dünyaya geldi. Eğitimini önce TED Ankara Koleji, ardından ise DTCF Arkeoloji bölümünde tamamlayan Filiz Akın, Artist Mecmuası’nın düzenlediği yarışmayı kazandı. Bu yarışmanın ardından güzelliği ile yapımcıların dikkatini çeken Filiz Akın, 1962 yılında oyunculuğa başladı Akasyalar Açarken isimli film ile oyunculuk serüvenine başlayan Filiz Akın; Kolejli Kız, Yankesici Kız gibi filmlerde canlandırdığı filmler ile ünlendi. Yönetmen-yapımcı Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yapan Filiz Akın, Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden oyuncu İlker İnanoğlu’nu dünyaya getirdi.

Türkiye Göğüs Vakfı yararına bir kampanya başlattı. Ayrıca The Starkey İşitme Vakfı ve Türkiye EMÖV Vakfı'nın "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" projesinin destekçisidir. 2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2008-2009 yılları arasında Kanal 1 ve Habertürk TV'de program sunuculuğu yaptı. 2013'te Lezzete Merhaba adlı kitabını imzaladı. TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi olan Filiz Akın; sepsis hastalığından önce çene kanserine yakalandı ve bu kanseri yendi.

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Filiz Akın, Türk sinemasının batılı ve modern kadını olarak Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden biri haline geldi. İşte Filiz Akın dizi ve filmleri:

Filiz Akın dizi ve filmleri!

Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)

Babaların Babası (1975)

Tatlı Cadının Maceraları (1975)

Yumurcak Belalı Tatil (1975)

Almanyalı Yarim (1974)

Memleketim (1974)

Yumurcak Veda (1974)

Soyguncular (1973)

Karateci Kız (1973)

Zambaklar Açarken (1973)

Ağlıyorum (1973)

Acı Hayat (1973)

Tatlı Dillim (1972)

Utanç (1972)

Ayrılık (1972)

Yumurcak Küçük Şahit (1972)

İki Esir (1971)

Emine (1971)

Fadime Cambazhane Gülü (1971)

Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971)

Umutsuzlar (1971)

Ömrümce Unutamadım (1971)

Küçük Sevgilim (1971)

Oyun Bitti (1971)

Seni Sevmek Kaderim (1971)

Yarım Kalan Saadet (1970)

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1970)

Saadet Şehri (1970)

Beyaz Güller (1970)

İşportacı Kız (1970)

Ankara Ekspresi(1970)

Yuvasız Kuşlar(1970)

Fadime(1970)

Güzel Şoför(1970)

Aşktan Da Üstün (1970)

Cilveli Kız (1969)

Lekeli Melek (1969)

Son Mektup (1969)

Hüzünlü Aşk (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969)

Karlıdağ`daki Ateş (1969)

Yumurcak (1969)

Yaralı Kalp (1969)

Benim de Kalbim Var (1968)

İstanbul Tatili (1968)

Sabah Yıldızı (1968)

Kader Ayırsa Bile (1968)

Kader (1968)

Hırsız Kız (1968)

Baharda Solan Çiçek (1968)

Efkarlı Sosyetede (1968)

Yuvana Dön Baba (1968)

Ömrümün Tek Gecesi (1968)

Gül ve Şeker (1968)

Aşka Tövbe (1968)

Arkadaşımın Aşkısın (Kan Kardeşim) (1968)

Aşkım Günahımdır (1968)

Paşa Kızı (1967)

Sefiller (1967)

Sözde Kızlar (1967)

Serseriler Kralı (1967)

Cici Gelin (1967)

Yıkılan Yuva (1967)

Affet Beni (1967)

Ayrılık Saati (1967)

Hindistan Cevizi (1967)

Silahlı Paşazade (1967)

Bekar Odası (1967)

Çıtkırıldım (1966)

Bar Kızı (1966)

Affet Sevgilim (1966)

İstanbul Kabadayısı (1966)

Affedilmeyen (1966)

Vur Emri (1966)

Kaderin Cilvesi (1966)

Günahkar Kadın (1966)

Acı Tesadüf (1966)

Erkek Severse (1966)

Efkarlıyım Abiler (1966)

Şakayla Karışık (1965)

Tamirci Parçası (1965)

Fakir Gencin Romanı (1965)

Oğlum Oğlum (1965)

Yankesici Kızın Aşkı (Yankesicinin Aşkı) (1965)

Babasına Bak Oğlunu Al (1965)

Kolejli Kızın Aşkı (1965)

Sevinç Gözyaşları (1965)

Ölüme Kadar (1965)

Filinta Kadri (1964)

Asfalt Rıza (1964)

Cüppeli Gelin (1964)

Kadın Berberi (1964)

Şoför Nebahat ve Kızı (1964)

Kardeş Kanı (1964)

Gurbet Kuşları (1964)

İstanbul Sokaklarında (1964)

On Güzel Bacak (1964)

Korkunç Şüphe (1964)

Meyhaneci (Can Düşmanı) (1964)

Tığ Gibi Delikanlı (1964)

Yankesici Kız (1964)

Uçurumdaki Kadın (1964)

Paylaşılamayan Sevgili (1964)

Kadın Terzisi (1964)

Prangasız Mahkumlar (1964)

Mirasyedi (1964)

Bekarlık Sultanlıktır (1963)

Bana Annemi Anlat (1963)

Ölüm Bizi Ayıramaz (1963)

Beyoğlu Piliçleri (1963)

Beyaz Güvercin (1963)

Kızlar Büyüdü (1963)

İki Gemi Yanyana (1963)

Ölüme Çeyrek Var (1963)

Genç Kızların Sevgilisi (1963)

Zoraki Milyoner (1963)

Arka Sokaklar (1963)

Şehvet Uçurumu (1962)

Sahte Nikah (1962)

Aşk Merdiveni (1962)

Akasyalar Açarken (1962)

Battı Balık (1962)