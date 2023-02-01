Altın Piyasasında Kriz Bugün Patlak Verecek! FED Cephesinde Yıkım Yaşanabilir! Gram, Çeyrek, Yarım…
Altın piyasasında kriz bugün patlak verecek! FED cephesinde büyük yıkım yaşanabilir! Gram altın, çeyrek altın ve yarım altındaki ayarların komple değişeceği açıklanacak olan FED faiz kararıyla görülmüş oldu. Piyasaların gözünü kulağını çevirdiği 1 Şubat, güncel altın fiyatlarını oynattı! Bizlerde Haberler Ankara olarak hem altın yatırımı yapanlara hem de ekonomi takip edenlere güncel altın fiyatlarını derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
ABD Merkez Bankası bu gece kritik faiz kararını açıklayacak. Karardan hemen önce ise altın fiyatlarında belli bir yükseliş yaşandığı görüldü. Öyle ki, gram altın yeniden 1.164 TL’ye kadar çıktı. Küresel piyasaların dengelerini değiştirecek olan bu faiz kararının ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.