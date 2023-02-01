Altın Piyasasında Kriz Bugün Patlak Verecek! FED Cephesinde Yıkım Yaşanabilir! Gram, Çeyrek, Yarım…

ABD Merkez Bankası bu gece kritik faiz kararını açıklayacak. Karardan hemen önce ise altın fiyatlarında belli bir yükseliş yaşandığı görüldü. Öyle ki, gram altın yeniden 1.164 TL’ye kadar çıktı. Küresel piyasaların dengelerini değiştirecek olan bu faiz kararının ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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