- 01 Şub 2023 - 10:25

Altın Piyasasında Kriz Bugün Patlak Verecek! FED Cephesinde Yıkım Yaşanabilir! Gram, Çeyrek, Yarım…

Altın piyasasında kriz bugün patlak verecek! FED cephesinde büyük yıkım yaşanabilir! Gram altın, çeyrek altın ve yarım altındaki ayarların komple değişeceği açıklanacak olan FED faiz kararıyla görülmüş oldu. Piyasaların gözünü kulağını çevirdiği 1 Şubat, güncel altın fiyatlarını oynattı! Bizlerde Haberler Ankara olarak hem altın yatırımı yapanlara hem de ekonomi takip edenlere güncel altın fiyatlarını derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…

ABD Merkez Bankası bu gece kritik faiz kararını açıklayacak. Karardan hemen önce ise altın fiyatlarında belli bir yükseliş yaşandığı görüldü. Öyle ki, gram altın yeniden 1.164 TL’ye kadar çıktı. Küresel piyasaların dengelerini değiştirecek olan bu faiz kararının ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 10:25 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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