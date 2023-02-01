Survivor 2023 Yarışmasında Bir Diskalifiye Daha! Barış Telli mi, Chaby mi? Twitter Yıkılıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir diskalifiye haberi daha geldi. Bunun üzerine seyircinin kafasında ise “Barış Telli mi, Chaby mi?” soruları oluştu. Acun Ilıcalı’dan gelen açıklamanın ardından yaşananlar seyircilerin ağzının açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem Ünlüler takımı hem de Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu alabilmek adına canla başla savaş vermişti. Gün sonunda ise Ünlüler takımı oyunu bir kez daha kazanarak; haftayı kayıpsız bir biçimde kapatmıştı. Gönüllüler takımından ise çıkan eleme adayları şok etmişti. Perşembe akşamı bir elemenin yapılacağı biliniyordu ama gelen diskalifiye haberi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.