Survivor 2023 Yarışmasında Bir Diskalifiye Daha! Barış Telli mi, Chaby mi? Twitter Yıkılıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem Ünlüler takımı hem de Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu alabilmek adına canla başla savaş vermişti. Gün sonunda ise Ünlüler takımı oyunu bir kez daha kazanarak; haftayı kayıpsız bir biçimde kapatmıştı. Gönüllüler takımından ise çıkan eleme adayları şok etmişti. Perşembe akşamı bir elemenin yapılacağı biliniyordu ama gelen diskalifiye haberi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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