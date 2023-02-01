- 01 Şub 2023 - 11:22

Hadise’den Bol Dekolteli Ev Pozu! Aynanın Karşısında İç Çamaşırsız Haliyle… “Abla Sen Ne Yaptın!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den bol dekolteli bir ev pozu geldi. Kısa bir süre önce 40 milyon liraya satın aldığı evden en doğal halleriyle pozlar veren Hadise, iç çamaşırı giymeyince sevenlerinin yüreklerini hoplattı. Hayranlarından “Abla sen ne yaptın!” yorumlarını alan Hadise, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, 1.5 yıllık sevgilisi Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Başarılı şarkıcı, herkesten gizli bir biçimde Çırağan Sarayı’nda bir düğün yapmıştı. Düğün karelerinden tek bir tanesini bile paylaşmayan Hadise, Eylül ayının son gününde ise boşanma kararı aldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Hadise’nin boşanma sonrasında aşka bir çizik atıp işe yöneldiği biliniyordu. Güzel ismin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 11:22 Ankara- Yaşam

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