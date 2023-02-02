- 02 Şub 2023 - 00:06

Borçla Yaşamaya Alışmış Burçlar Belli Oldu! Her Gördüğüne Sarılır! İşte Yorganı Ayağında Kısa O Burçlar...

Harcamalarını asla kontrol edemeyen, her yeni güne yeni bir borç ile uyanan burçlar, yakınlarında yer alanlar için de maddi açıdan büyük bir tehdit oluşturur. Peki, daha çok anlık yaşayan, elinde asla para tutamayan ve bu sebep ile borçları katlanarak büyüyen o burçlar hangileridir? Hangi Burcun Borcu Boyundan Büyük? Kendisi 1.50 Ama Borcu… İşte Parayla İlişkisi Sadece Borç Olan Burçlar…İşte Detaylar...

Para harcama alışkanlığı kişiden kişiye göre değişir. Kimileri yüklü bir servete sahip olmasına rağmen para harcamayı tercih etmezken kimileri ise meteliğe kurşun atıyor olmasına rağmen gördüğü hiçbir şeyden geri kalmamak ister. Bu durum borç yükünü en çok artıran kontrolsüz hareketlerden birisi olarak öne çıkarken bazı burçlar bu konuda resmen usta olmuştur. 

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02 Şub 2023 - 00:06 - Burç Haberleri

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