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01 Şub 2023 - 11:49

Hangi Burcun Borcu Boyundan Büyük? Kendisi 1.50 Ama Borcu… İşte Parayla İlişkisi Sadece Borç Olan Burçlar…

Harcamalarını asla kontrol edemeyen, her yeni güne yeni bir borç ile uyanan burçlar, yakınlarında yer alanlar için de maddi açıdan büyük bir tehdit oluşturur. Peki, daha çok anlık yaşayan, elinde asla para tutamayan ve bu sebep ile borçları katlanarak büyüyen o burçlar hangileridir? Hangi Burcun Borcu Boyundan Büyük? Kendisi 1.50 Ama Borcu… İşte Parayla İlişkisi Sadece Borç Olan Burçlar…İşte Detaylar...