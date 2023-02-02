- 02 Şub 2023 - 00:20

Çiftçiye Müjdeli Haber! Ödemeler Hesaplara Giriş Yaptı! TC Kimlik Numaranızın Son Hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanlar Dikkat!

Normal şartlarda 2023 yılında çiftçilerin hesaplarına aktarılması gerek mazot ve gübre desteklerini 2022 yılının son aylarında yatırarak çiftçinin imdadına yetişen bakanlık, yeni bir destek hizmeti ile daha gündeme geldi. Ödemeler Hesaplara Giriş Yaptı! TC Kimlik Numaranızın Son Hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanlar Dikkat! İşte Detaylar...

Bir ülkenin kalkınabilmesi için her daim en önemli üretim alanlarından birisi olarak değerlendirilen tarım faaliyetleri, özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte iyice değer kazandı. Savaşın, bazı tarım ürünlerine erişim noktasında büyük sıkıntılara sebep olması, ülke yönetimlerini de tarımsal yatırımlar ve destekler konusunda harekete geçirdi. Bu noktada ülkemiz Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal alanlarda faaliyet gösteren çiftçiler için destek ödemelerini artırmaya başladı.

Ülke sınırları içerisinde tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçiler için birçok farklı kategori altında destek ödemeleri, hibe programları ve daha pek çok proje geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, son olarak mazot ve gübre destekleri ile gündeme gelmişti. 

 

 

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02 Şub 2023 - 00:20 - Gündem

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