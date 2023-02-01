Ödemeler Hesaplara Giriş Yaptı! TC Kimlik Numaranızın Son Hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanlar Dikkat!

Bir ülkenin kalkınabilmesi için her daim en önemli üretim alanlarından birisi olarak değerlendirilen tarım faaliyetleri, özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte iyice değer kazandı. Savaşın, bazı tarım ürünlerine erişim noktasında büyük sıkıntılara sebep olması, ülke yönetimlerini de tarımsal yatırımlar ve destekler konusunda harekete geçirdi. Bu noktada ülkemiz Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal alanlarda faaliyet gösteren çiftçiler için destek ödemelerini artırmaya başladı.

Ülke sınırları içerisinde tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçiler için birçok farklı kategori altında destek ödemeleri, hibe programları ve daha pek çok proje geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, son olarak mazot ve gübre destekleri ile gündeme gelmişti.

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