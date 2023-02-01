10.000 TL Promosyon İçin Düğmeye Basıldı! Binlerce Kişi Cebine Parasını Koyacak! Son Dakika…

2023 yılına girilmesi ile birlikte ülkenin ekonomi gündemi iyiden iyiye yoğunlaşmaya başladı. Çıkan ve çıkacak olan yeni yasalar ile birlikte milyonlarca vatandaşa ödeme yapılmasına karar verilirken bu ödemelere ek olarak diğer kurumlar tarafından yapılan ödeme açıklamaları da yakın takip altına alındı. Bu noktada vatandaşlar tarafından en çok takip edilen ödeme başlıklarından birisi de promosyon ödemeleri oldu.

Hem emekliler hem de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller için bankalar tarafından düzenlenen promosyon kampanyaları, zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde nakit ihtiyaçları artan vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.

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