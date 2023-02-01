10.000 TL Promosyon İçin Düğmeye Basıldı! Binlerce Kişi Cebine Parasını Koyacak! Son Dakika…
EYT yasası ile birlikte emekli olacak olan milyonlarca vatandaşa ödenecek olan banka promosyonları son günlerde gündemden düşmezken kamu kurum ve kuruluşlarından da promosyon sözleşmelerine ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.
2023 yılına girilmesi ile birlikte ülkenin ekonomi gündemi iyiden iyiye yoğunlaşmaya başladı. Çıkan ve çıkacak olan yeni yasalar ile birlikte milyonlarca vatandaşa ödeme yapılmasına karar verilirken bu ödemelere ek olarak diğer kurumlar tarafından yapılan ödeme açıklamaları da yakın takip altına alındı. Bu noktada vatandaşlar tarafından en çok takip edilen ödeme başlıklarından birisi de promosyon ödemeleri oldu.
Hem emekliler hem de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller için bankalar tarafından düzenlenen promosyon kampanyaları, zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde nakit ihtiyaçları artan vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.
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01 Şub 2023 - 12:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.