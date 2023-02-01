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01 Şub 2023 - 12:07

Tarım Kredi Market Şubat İndirimini Duyurdu! Çamaşır Deterjanı, Sucuk, Lahmacun, Peynir… Nerdeyse %50 İndirimli!

Tarım Kredi Market, Şubat indirimini resmen duyurdu. Muhteşem ürünlerde muhteşem kampanyalar yapan Tarım Kredi Market; çamaşır deterjanı, sucuk, lahmacun ve peynir gibi temel ihtiyaç ürünlerinde büyük bir kampanya başlattı. Diğer marketlere göre oldukça uygun fiyatlara satış yapan Tarım Kredi Market’in bu indirimini gören vatandaşlar ise “Neredeyse %50 indirimli!” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…