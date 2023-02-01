Şok Market’ten 100 Yılın En İyi İndirimi! 1 Şubat Kataloğu Açıklandı; Yok Yok! Fiyatlar Diplerde…

Son dönemlerde giderek yükselen enflasyonun market reyonlarına yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıması, yeni yıla girilmesi ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Vatandaşları fahiş fiyat artışlarından koruyabilmek amacı ile zincir marketlerin yetkilileri ile görüşen bakanlık, etiketlerin düzenlenmesi konusunda önerilerde bulundu. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından birçok zincir market ocak ayında fiyat sabitleme ve indirim kararları alarak vatandaşların bütçelerine destek oldu.

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