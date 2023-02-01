Şok Market’ten 100 Yılın En İyi İndirimi! 1 Şubat Kataloğu Açıklandı; Yok Yok! Fiyatlar Diplerde…
Şubat ayına girilmesi ile birlikte fiyat sabitleme kararları geçerliliklerini yitirirken tüketiciler de yeni indirimleri yakından takip etmeye başladılar. Bu noktada devreye giren Şok Market, bugün itibari ile başlatmış olduğu yeni indirim kampanyasını duyurdu.
Son dönemlerde giderek yükselen enflasyonun market reyonlarına yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıması, yeni yıla girilmesi ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Vatandaşları fahiş fiyat artışlarından koruyabilmek amacı ile zincir marketlerin yetkilileri ile görüşen bakanlık, etiketlerin düzenlenmesi konusunda önerilerde bulundu. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından birçok zincir market ocak ayında fiyat sabitleme ve indirim kararları alarak vatandaşların bütçelerine destek oldu.
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01 Şub 2023 - 12:22 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.