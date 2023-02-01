Ömer Dizisinde Çılgına Çeviren Sahne! Dudak Dudağa Gelince… “Çolukla Çocukla İzleyemez Olduk!”

Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı gibi damgasını vuran yapımları ekranlara getiren OGM Pictures tarafından yayınlanan Ömer dizisinin, uyarlama olmadığı biliniyordu. Dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Hem senaryosuyla hem de tam takır oyuncu kadrosuyla seyircinin dikkatini üzerine çeken dizinin yayınlanan bir sahnesi ise seyircinin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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