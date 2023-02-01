Ömer Dizisinde Çılgına Çeviren Sahne! Dudak Dudağa Gelince… “Çolukla Çocukla İzleyemez Olduk!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Ömer’de yayınlanan o sahne seyirciyi çılgına çevirdi. Dudak dudağa gelen ikilinin o anları görenler ise “Çolukla çocukla izleyemez olduk!” yorumlarında bulundular! Gündem yaratan Ömer dizisindeki o sahnelere seyirciler bile dayanamadı! İşte merak edilenler…
Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı gibi damgasını vuran yapımları ekranlara getiren OGM Pictures tarafından yayınlanan Ömer dizisinin, uyarlama olmadığı biliniyordu. Dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Hem senaryosuyla hem de tam takır oyuncu kadrosuyla seyircinin dikkatini üzerine çeken dizinin yayınlanan bir sahnesi ise seyircinin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.