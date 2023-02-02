Orman Genel Müdürlüğü Acil İş Alımı! Memur Alımını Yapılacak! O Şartları Taşıyorsanız “Şak” Diye Memur Olacaksınız…
Personel alımlarının hangi kadro için yapılacağı, ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda hangi şartların aranacağı ve diğer başvuru detayları merak konusu oldu. Orman Genel Müdürlüğü, merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi.
Yeni dönemde kadro eksikliğinden ötürü hizmetlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen kamu kurum ve kuruluşları, tek tek ilana çıkmaya başladı. Eksik kadrolarını belirleyerek yeni bir personel alımı ilanı düzenleyen ve ilgili ilanı Resmi Gazete aracılığı ile yayınlayan kamu kurumlarından birisi de Orman Genel Müdürlüğü oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren kurum, tek kadroda personel istihdamlarının yapılacağını ifade etti.
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek aylık kazançlarını devlet güvencesi altına almak isteyen adayları sevindiren yeni personel alımı ilanı, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı.
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02 Şub 2023 - 00:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.