- 02 Şub 2023 - 00:17

Orman Genel Müdürlüğü Acil İş Alımı! Memur Alımını Yapılacak! O Şartları Taşıyorsanız “Şak” Diye Memur Olacaksınız…

Personel alımlarının hangi kadro için yapılacağı, ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda hangi şartların aranacağı ve diğer başvuru detayları merak konusu oldu. Orman Genel Müdürlüğü, merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi.

Yeni dönemde kadro eksikliğinden ötürü hizmetlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen kamu kurum ve kuruluşları, tek tek ilana çıkmaya başladı. Eksik kadrolarını belirleyerek yeni bir personel alımı ilanı düzenleyen ve ilgili ilanı Resmi Gazete aracılığı ile yayınlayan kamu kurumlarından birisi de Orman Genel Müdürlüğü oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren kurum, tek kadroda personel istihdamlarının yapılacağını ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek aylık kazançlarını devlet güvencesi altına almak isteyen adayları sevindiren yeni personel alımı ilanı, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

02 Şub 2023 - 00:17 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Gençlere İş Kredisi!!! En Büyük Destek Halkbank’tan! İki Şartı Sağlayan Herkese 12 Ay Boyunca Kredi Verilecek! mask
Gençlere İş Kredisi!!! En Büyük Destek Halkbank’tan! İki Şartı Sağlayan Herkese 12 Ay Boyunca Kredi Verilecek!
Emekli Vatandaşa Tam Tamına 12 Bin TL Ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti… SSK, Bağ-Kur ve 4C’liye… mask
Emekli Vatandaşa Tam Tamına 12 Bin TL Ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti… SSK, Bağ-Kur ve 4C’liye…
Akaryakıt Fiyatlarına Büyük İndirim! Bu Gece İtibariyle Motorin, LPG ve Benzin Fiyatları Dipleri Görecek… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Büyük İndirim! Bu Gece İtibariyle Motorin, LPG ve Benzin Fiyatları Dipleri Görecek…
10.000 TL Promosyon İçin Düğmeye Basıldı! Binlerce Kişi Cebine Parasını Koyacak! Son Dakika… mask
10.000 TL Promosyon İçin Düğmeye Basıldı! Binlerce Kişi Cebine Parasını Koyacak! Son Dakika…
Ödemeler Hesaplara Giriş Yaptı! TC Kimlik Numaranızın Son Hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanlar Dikkat! mask
Ödemeler Hesaplara Giriş Yaptı! TC Kimlik Numaranızın Son Hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanlar Dikkat!
PTT Kefil Derdine Son Noktayı Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı… mask
PTT Kefil Derdine Son Noktayı Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı…
2023 Volim Fiyatları Dudak Uçuklattı! Zamlı Volim Fiyatları Ne Kadar Oldu, Kaç Lira? İşte En Ucuz Volim Fiyatları... mask
2023 Volim Fiyatları Dudak Uçuklattı! Zamlı Volim Fiyatları Ne Kadar Oldu, Kaç Lira? İşte En Ucuz Volim Fiyatları...
Asgari Ücretli Vatandaşa Bakan’dan Açıklama Geldi! Gözler Kulaklar Bu Haberdeydi… mask
Asgari Ücretli Vatandaşa Bakan’dan Açıklama Geldi! Gözler Kulaklar Bu Haberdeydi…
Bağ-Kur Tescil Affı Geliyor mu? Bağ-Kur Mağdurlarının Elleri Ayaklarına Dolandı! Tescil Hakkı… mask
Bağ-Kur Tescil Affı Geliyor mu? Bağ-Kur Mağdurlarının Elleri Ayaklarına Dolandı! Tescil Hakkı…
Emekli Vatandaşın Cebi Paraya Doyacak! Tam Tamına 20.000 TL Anında Teslim Edilecek… mask
Emekli Vatandaşın Cebi Paraya Doyacak! Tam Tamına 20.000 TL Anında Teslim Edilecek…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlere İş Kredisi!!! En Büyük Destek Halkbank’tan! İki Şartı Sağlayan Herkese 12 Ay Boyunca Kredi Verilecek! mask
Gençlere İş Kredisi!!! En Büyük Destek Halkbank’tan! İki Şartı Sağlayan Herkese 12 Ay Boyunca Kredi Verilecek!
Emekli Vatandaşa Tam Tamına 12 Bin TL Ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti… SSK, Bağ-Kur ve 4C’liye… mask
Emekli Vatandaşa Tam Tamına 12 Bin TL Ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti… SSK, Bağ-Kur ve 4C’liye…
Köfteci Yusuf Fiyatları Değiştirdi! Köfte, Sucuk, Kuzu Şiş Fiyatları Diplerde! Gören Koşa Koşa Gidiyor! mask
Köfteci Yusuf Fiyatları Değiştirdi! Köfte, Sucuk, Kuzu Şiş Fiyatları Diplerde! Gören Koşa Koşa Gidiyor!
Acun Ilıcalı’dan Bomba Açıklama! Mehmet Şef ve Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı Mı? Detaylar Ortaya Çıktı... mask
Acun Ilıcalı’dan Bomba Açıklama! Mehmet Şef ve Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı Mı? Detaylar Ortaya Çıktı...
Borçla Yaşamaya Alışmış Burçlar Belli Oldu! Her Gördüğüne Sarılır! İşte Yorganı Ayağında Kısa O Burçlar... mask
Borçla Yaşamaya Alışmış Burçlar Belli Oldu! Her Gördüğüne Sarılır! İşte Yorganı Ayağında Kısa O Burçlar...
Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini… mask
Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL