Orman Genel Müdürlüğü Acil İş Alımı! Memur Alımını Yapılacak! O Şartları Taşıyorsanız “Şak” Diye Memur Olacaksınız…

Yeni dönemde kadro eksikliğinden ötürü hizmetlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen kamu kurum ve kuruluşları, tek tek ilana çıkmaya başladı. Eksik kadrolarını belirleyerek yeni bir personel alımı ilanı düzenleyen ve ilgili ilanı Resmi Gazete aracılığı ile yayınlayan kamu kurumlarından birisi de Orman Genel Müdürlüğü oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren kurum, tek kadroda personel istihdamlarının yapılacağını ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek aylık kazançlarını devlet güvencesi altına almak isteyen adayları sevindiren yeni personel alımı ilanı, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı.

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