Gençlere İş Kredisi!!! En Büyük Destek Halkbank’tan! İki Şartı Sağlayan Herkese 12 Ay Boyunca Kredi Verilecek!

Kendi işlerini kurmaya çalışan ancak zorlu ekonomik şartlar sebebi ile nakit desteğine ihtiyaç duyan gençlere, kamu bankası Halkbank’tan yanıt geldi. Bünyesinde birçok farklı kategori altında girişimci kredisi kampanyaları düzenlediğini duyuran Halkbank, söz konusu kredi hizmetlerinden gençlerin de yararlanabileceklerini bildirdi. “Gençlere kredi verilmez” algısını tamamen yıkan Halkbank, vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.

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