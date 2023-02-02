Gençlere İş Kredisi!!! En Büyük Destek Halkbank’tan! İki Şartı Sağlayan Herkese 12 Ay Boyunca Kredi Verilecek!
Yetkinlik alanlarına göre farkı işlerde faaliyet göstermek isteyen ve ilgili hizmetleri kendi iş yerlerinde vermek isteyen gençlere seslenen Halkbank, “Tekno Girişimci Kredisi” kategorisi altında gençlere kredi desteği vereceğini bildirdi. Gençlere En Büyük Destek Halkbank’tan! İki Şartı Sağlayan Herkese 12 Ay Boyunca Kredi Verilecek! İşte Detaylar...
Kendi işlerini kurmaya çalışan ancak zorlu ekonomik şartlar sebebi ile nakit desteğine ihtiyaç duyan gençlere, kamu bankası Halkbank’tan yanıt geldi. Bünyesinde birçok farklı kategori altında girişimci kredisi kampanyaları düzenlediğini duyuran Halkbank, söz konusu kredi hizmetlerinden gençlerin de yararlanabileceklerini bildirdi. “Gençlere kredi verilmez” algısını tamamen yıkan Halkbank, vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.
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02 Şub 2023 - 00:15 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.