Köfteci Yusuf Fiyatları Değiştirdi! Köfte, Sucuk, Kuzu Şiş Fiyatları Diplerde! Gören Koşa Koşa Gidiyor!

Enflasyonun yükselmesi ile birlikte birçok hizmet ürününe de yüksek oranlarda zamlar yansıdı. Ek olarak akaryakıtta ve imalattan sevkiyata kadar geçen tüm süreçlerde ortaya çıkan yüksek maliyetler, özellikle gıda fiyatlarının rekor seviyelere tırmanmasına sebep oldu. Bu durum tüketicilerin dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenmelerini zorlaştıran en önemli gelişmelerden birisi olarak öne çıkarken özellikle uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışları yakın takip altına alındı.

Yeni yıla girilmesi ile birlikte yeni zamlar ile duyurulan et fiyatları, tüketicilerin hali hazırda sarsılmış olan bütçelerinde yeni bir deprem etkisi yarattı. Bu durum günden güne daha ciddi bir problem haline dönüşürken son dönemlerde uygun fiyatlı et ürünleri satışları ile öne çıkan Köfteci Yusuf’tan yeni bir haber geldi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…