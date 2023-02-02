Köfteci Yusuf Fiyatları Değiştirdi! Köfte, Sucuk, Kuzu Şiş Fiyatları Diplerde! Gören Koşa Koşa Gidiyor!
Hem çiğ hem de pişmiş et satışı yapan Köfteci Yusuf, şubat ayına girilmesi ile birlikte ürünlerinin fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Piyasanın oldukça altında belirlenmiş olan fiyatlar, tüketicilerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Köfteci Yusuf Fiyatları Değişti! Köfte, Sucuk, Kuzu Şiş Fiyatları Diplerde! Gören Koşa Koşa Gidiyor! İşte Detaylar...
Enflasyonun yükselmesi ile birlikte birçok hizmet ürününe de yüksek oranlarda zamlar yansıdı. Ek olarak akaryakıtta ve imalattan sevkiyata kadar geçen tüm süreçlerde ortaya çıkan yüksek maliyetler, özellikle gıda fiyatlarının rekor seviyelere tırmanmasına sebep oldu. Bu durum tüketicilerin dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenmelerini zorlaştıran en önemli gelişmelerden birisi olarak öne çıkarken özellikle uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışları yakın takip altına alındı.
Yeni yıla girilmesi ile birlikte yeni zamlar ile duyurulan et fiyatları, tüketicilerin hali hazırda sarsılmış olan bütçelerinde yeni bir deprem etkisi yarattı. Bu durum günden güne daha ciddi bir problem haline dönüşürken son dönemlerde uygun fiyatlı et ürünleri satışları ile öne çıkan Köfteci Yusuf’tan yeni bir haber geldi.
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02 Şub 2023 - 00:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.