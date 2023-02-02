Emekli Vatandaşa Tam Tamına 12 Bin TL Ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti… SSK, Bağ-Kur ve 4C’liye…
Geçtiğimiz günlerde 15 bin TL’lik üst limitin dile getirilmeye başlandığının iddia edilmesinin ardından bu kez de ünlü Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram’dan bir açıklama geldi. Emekli Vatandaşa Tam Tamına 12 Bin TL Ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti… SSK, Bağ-Kur ve 4C’liye… İşte Detaylar...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve bu sebep ile de son dönemlerin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi olan EYT düzenleme çalışmaları, 30 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’nın onayına sunulmuştu. Bu önemli gelişmenin ardından EYT’liler için belirlenmiş olan 5 bin prim günü şartının 5 bin 975 güne kadar çıkarıldığı ifade edilmiş ve bu durum milyonlarca EYT’linin tepkisine sebep olmuştu. 2 Şubat Perşembe günü komisyonda görüşülecek olan yasa tasarında yeni bir düzenlemenin daha yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken EYT’li vatandaşlara ödenecek olan promosyonlara ilişkin birtakım iddialar gündeme gelmeye başladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında düzenlenen maaş ödemeleri protokolü ile alt limitleri belirlenen promosyon ödemeleri EYT’li vatandaşların hizmetlerine de sunulacak. Bu kapsamda birçok banka promosyon ödemelerini güncellemek adına yasanın çıkmasını beklerken yeni tutarlara ilişkin birtakım iddialar ortaya atılmaya da başlandı.
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02 Şub 2023 - 00:14 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.