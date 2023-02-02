Tarım Kredi Market, BİM ve A101 Hepsi Bir Araya Geldi! 3 Market En Büyük Kampanyasını Açıkladı!
Şubat ayına girilmesi ile birlikte yeni indirim kampanyalarını duyuran A101 Market, BİM ve Tarım Kredi, yüzlerce ürünün fiyatında güncellemeye gidildiğini ifade etti. Tarım Kredi Market, BİM ve A101 Hepsi Bir Araya Geldi! 3 Market En Büyük Kampanyasını Açıkladı! İşte Detaylar...
Yükselen enflasyon, oluşan kur farkı, devam eden Ukrayna savaşı ve daha pek çok olumsuz gelişme, market ürünlerine yüksek oranlarda zamların yapılmasına sebep oldu. Bu durum sabit gelirli tüketicilerin bütçelerini oldukça etkilerken zincir marketlerin indirim kampanyaları da sektörde rekabetin kızışmasına yol açtı. Zincir marketlerin şubat ayı indirim kampanyaları, uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen tüketiciler tarafından yakın takip altına alındı.
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02 Şub 2023 - 09:32 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.