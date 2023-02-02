Tarım Kredi Market, BİM ve A101 Hepsi Bir Araya Geldi! 3 Market En Büyük Kampanyasını Açıkladı!

Yükselen enflasyon, oluşan kur farkı, devam eden Ukrayna savaşı ve daha pek çok olumsuz gelişme, market ürünlerine yüksek oranlarda zamların yapılmasına sebep oldu. Bu durum sabit gelirli tüketicilerin bütçelerini oldukça etkilerken zincir marketlerin indirim kampanyaları da sektörde rekabetin kızışmasına yol açtı. Zincir marketlerin şubat ayı indirim kampanyaları, uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen tüketiciler tarafından yakın takip altına alındı.

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