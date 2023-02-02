Acun Ilıcalı’dan Bomba Açıklama! Mehmet Şef ve Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı Mı? Detaylar Ortaya Çıktı...
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliğinde tam 5 sezonu geride bırakan MasterChef Türkiye, son olarak geçtiğimiz haftalarda 2022 sezonunun final bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Acun Ilıcalı’dan Bomba Açıklama! Mehmet Şef ve Somer Şef’in Elini Kolunu Sallayarak Ayrıldığı İddia Edilmişti…İşte Detaylar...
İrem Kanan’ın önderliğinde 2011 yılında Show TV ekranları aracılığı ile ilk kez izleyicinin karşısına çıkmış olan MasterChef Türkiye, o dönem içerisinde hedeflenen izlenme oranını yakalayamaması sebebi ile birinci sezonun ardından ekranlara veda etmişti. Gastronomi alanına gönül veren profesyoneller ve yemek yapmaktan hoşlanan diğer kişiler tarafından hayal kırıklığı ile karşılanan bu gelişme, seneler sonra Acun Ilıcalı’nın duyurusu ile yerini sevinç duygularına bırakmıştı.
Tv8 kanalını satın aldıktan sonra yakın dostu İrem Kanan ile MasterChef Türkiye projesini tekrar hayata geçirmeye karar veren Ilıcalı, 2018 yılına programın ikinci sezonu ile gündeme bomba gibi bir giriş yapmıştı.
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02 Şub 2023 - 00:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.