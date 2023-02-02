Demet Özdemir Parayı Nereye Saçacağını Şaşırdı! “Bu Kez Kocan Kesin Boşayacak!” Yaz Tatili İçin…
Ekranların aranan isimlerinden birisi olan ve özellikle son yıllarda rol aldığı projeler sayesinde yıldızı iyiden iyiye parlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, uzun bir aranın ardından TV’de boy göstermeye hazırlanıyor. Uzun soluklu dizilerin sevilen isimlerinden birisi olan Özdemir, geçtiğimiz günlerde “Benim Adım Farah” isimli proje için sete çıkarak hayranlarının yüzlerini güldürdü. Demet Özdemir Parayı Nereye Saçacağını Şaşırdı! “Bu Kez Kocan Kesin Boşayacak!” Yaz Tatili İçin… İşte Detaylar...
Son olarak Tv8 ekranlarında yayınlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” isimli dizi ile ana akım medyada boy gösteren Demet Özdemir, geçtiğimiz yılın eylül ayında da Disney Plus’ta yayınlanan “Dünyayla Benim Aramda” isimli dizi ile adından söz ettirmişti. Partneri Buğra Gürsoy ile çekilen sevişme sahneleri ile oldukça konuşulan Özdemir, 8 Ocak tarihinde de yeni dizisi Benim Adım Farah için sete çıktı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
02 Şub 2023 - 09:32 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.