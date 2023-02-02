Demet Özdemir Parayı Nereye Saçacağını Şaşırdı! “Bu Kez Kocan Kesin Boşayacak!” Yaz Tatili İçin…

Son olarak Tv8 ekranlarında yayınlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” isimli dizi ile ana akım medyada boy gösteren Demet Özdemir, geçtiğimiz yılın eylül ayında da Disney Plus’ta yayınlanan “Dünyayla Benim Aramda” isimli dizi ile adından söz ettirmişti. Partneri Buğra Gürsoy ile çekilen sevişme sahneleri ile oldukça konuşulan Özdemir, 8 Ocak tarihinde de yeni dizisi Benim Adım Farah için sete çıktı.

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