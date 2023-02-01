- 01 Şub 2023 - 16:16

Hande Erçel’in Sır Gibi Saklanan Babası Ortaya Çıktı! Küs Oldukları Konuşuluyordu… “Babası Değil, Hayranı Gibi!

Güzelliğiyle dünya markası haline gelen Hande Erçel’in sır gibi saklanan babası sonunda ortaya çıktı. Küs oldukları konuşulan Hande Erçel ve babasının o hallerini görenler ise “Babası değil, hayranı gibi” yorumlarında bulundular. Birbirleriyle hiç benzemeyen baba – kız ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler gibi isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel’in şimdilerde aşkı Hakan Sabancı’da bulduğu biliniyordu. Yaklaşık olarak 3 aydır sessiz sedasız aşk yaşadıkları konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yan yana görüntülenmesi ise aşk iddialarının artmasına neden olmuştu. Peki, Hande Erçel’in neredeyse çok az paylaşım yaptığı babası kim?

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01 Şub 2023 - 16:16 Ankara- Yaşam

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Hande Erçel’in Sır Gibi Saklanan Babası Ortaya Çıktı! Küs Oldukları Konuşuluyordu… “Babası Değil, Hayranı Gibi! mask
Hande Erçel’in Sır Gibi Saklanan Babası Ortaya Çıktı! Küs Oldukları Konuşuluyordu… “Babası Değil, Hayranı Gibi!
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