Hande Erçel’in Sır Gibi Saklanan Babası Ortaya Çıktı! Küs Oldukları Konuşuluyordu… “Babası Değil, Hayranı Gibi!
Güzelliğiyle dünya markası haline gelen Hande Erçel’in sır gibi saklanan babası sonunda ortaya çıktı. Küs oldukları konuşulan Hande Erçel ve babasının o hallerini görenler ise “Babası değil, hayranı gibi” yorumlarında bulundular. Birbirleriyle hiç benzemeyen baba – kız ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler gibi isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel’in şimdilerde aşkı Hakan Sabancı’da bulduğu biliniyordu. Yaklaşık olarak 3 aydır sessiz sedasız aşk yaşadıkları konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yan yana görüntülenmesi ise aşk iddialarının artmasına neden olmuştu. Peki, Hande Erçel’in neredeyse çok az paylaşım yaptığı babası kim?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.