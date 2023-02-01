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01 Şub 2023 - 16:16

Hande Erçel’in Sır Gibi Saklanan Babası Ortaya Çıktı! Küs Oldukları Konuşuluyordu… “Babası Değil, Hayranı Gibi!

Güzelliğiyle dünya markası haline gelen Hande Erçel’in sır gibi saklanan babası sonunda ortaya çıktı. Küs oldukları konuşulan Hande Erçel ve babasının o hallerini görenler ise “Babası değil, hayranı gibi” yorumlarında bulundular. Birbirleriyle hiç benzemeyen baba – kız ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…