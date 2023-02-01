- 01 Şub 2023 - 16:56 G: 01 Şub 2023 - 17:15

Gönül Dağı Dizisinde Sefer ve Zahide Aşkı Bitti! Artık Canına Tak Etti… “Yazıklar Olsun!”

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Sefer ve Zahide’nin aşkının tamamen bittiği gündeme bomba gibi düştü. Artık canına tak eden ismin başına gelenler seyircilerin bile “Yazıklar olsun!” demeden yapamadı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu anlar sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilenler…

Anadolu’nun sıcacık hikayesini ele alan Gönül Dağı dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Gülsim Ali İlhan’ın yokluğunu halen yaşayan Gönül Dağı izleyicisi, dizide yaşananları yakından takip ediyordu. Kemik bir izleyiciye ulaşmış olan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizinin gözde çiftlerinden olan Zahide ve Sefer’in ayrılma kararı alacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 16:56 Ankara- Yaşam

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