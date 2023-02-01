Yalı Çapkını Dizisinde Pelin ve Ferit Evleniyor! Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil; Halis Ağa…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Pelin ve Ferit’in evleneceği ortaya çıktı! Yaşananlar ise kabul edilir gibi değil! Halis Ağa’nın emri verdiği gündeme gelince ağızlar açık kadı. Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde duyguları seyircilere geçirmeyi başaran Yalı Çapkını dizisinde Pelin ve Ferit’in yaklaşık olarak 3 yıldır ilişkisinin olduğu biliniyordu. Hayatında Pelin varken evlendirilen Ferit, Seyran’a yavaş yavaş aşık oluyordu. Yeni bölümlerde Ferit ile Pelin’in evleneceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.