- 01 Şub 2023 - 17:55 G: 01 Şub 2023 - 18:04

Yalı Çapkını Dizisinde Pelin ve Ferit Evleniyor! Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil; Halis Ağa…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Pelin ve Ferit’in evleneceği ortaya çıktı! Yaşananlar ise kabul edilir gibi değil! Halis Ağa’nın emri verdiği gündeme gelince ağızlar açık kadı. Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde duyguları seyircilere geçirmeyi başaran Yalı Çapkını dizisinde Pelin ve Ferit’in yaklaşık olarak 3 yıldır ilişkisinin olduğu biliniyordu. Hayatında Pelin varken evlendirilen Ferit, Seyran’a yavaş yavaş aşık oluyordu. Yeni bölümlerde Ferit ile Pelin’in evleneceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 17:55 Ankara- Yaşam

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