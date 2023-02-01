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01 Şub 2023 - 17:55

Yalı Çapkını Dizisinde Pelin ve Ferit Evleniyor! Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil; Halis Ağa…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Pelin ve Ferit’in evleneceği ortaya çıktı! Yaşananlar ise kabul edilir gibi değil! Halis Ağa’nın emri verdiği gündeme gelince ağızlar açık kadı. Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?