- 01 Şub 2023 - 18:23

Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin...

En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteren Fahriye Evcen, hamile olduğunu öğrenince diziden ayrılmak durumunda kalmıştı. Güzel isim Fahriye Evcen’e kaynanasından gelen büyük jest ise herkesi şaşırttı. Birbirlerine girdikleri konuşuluyordu ama Burak Özçivit’in annesi ikinci torunları için kolları sıvadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

2016 yılında Burak Özçivit’le dünya evine giren Fahriye Evcen, 2019 yılında ise dünya tatlısı oğullarını kucaklarına almışlardı. “Karan” ismini verdikleri çocuklarını Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti uzun bir süre kimseye göstermemişti. Karan’ın doğumundan yıllar sonra ilk kez bir dizide boy gösteren Fahriye Evcen bu kez ikinci kez hamile olduğunu öğrenmiş ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisini sezon finalinde terk etmişti. Kısa bir süre önce “Kerem” ismini verdikleri bebeklerini kucağına alan çiftten bomba bir kaynana haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 18:23 Ankara- Yaşam

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Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin... mask
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin...
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