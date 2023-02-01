Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin...
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteren Fahriye Evcen, hamile olduğunu öğrenince diziden ayrılmak durumunda kalmıştı. Güzel isim Fahriye Evcen’e kaynanasından gelen büyük jest ise herkesi şaşırttı. Birbirlerine girdikleri konuşuluyordu ama Burak Özçivit’in annesi ikinci torunları için kolları sıvadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2016 yılında Burak Özçivit’le dünya evine giren Fahriye Evcen, 2019 yılında ise dünya tatlısı oğullarını kucaklarına almışlardı. “Karan” ismini verdikleri çocuklarını Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti uzun bir süre kimseye göstermemişti. Karan’ın doğumundan yıllar sonra ilk kez bir dizide boy gösteren Fahriye Evcen bu kez ikinci kez hamile olduğunu öğrenmiş ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisini sezon finalinde terk etmişti. Kısa bir süre önce “Kerem” ismini verdikleri bebeklerini kucağına alan çiftten bomba bir kaynana haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.