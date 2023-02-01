Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin...

2016 yılında Burak Özçivit’le dünya evine giren Fahriye Evcen, 2019 yılında ise dünya tatlısı oğullarını kucaklarına almışlardı. “Karan” ismini verdikleri çocuklarını Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti uzun bir süre kimseye göstermemişti. Karan’ın doğumundan yıllar sonra ilk kez bir dizide boy gösteren Fahriye Evcen bu kez ikinci kez hamile olduğunu öğrenmiş ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisini sezon finalinde terk etmişti. Kısa bir süre önce “Kerem” ismini verdikleri bebeklerini kucağına alan çiftten bomba bir kaynana haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!