Esra Erol’un Bile Duyduklarına İnanamadı! “Makas Soktu, Beni Isırdı!” Evlilik mi, Eziyet mi Belli Değil!
ATV ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Esra Erol’da yaşananlar seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Esra Erol bile duyduklarından sonra anlatılanlara inanamadı! 6 yıldır evli olduğu eşi tarafından şiddete uğradığını ifade eden isim, “Makas soktu, beni ısırdı!” yorumlarında bulundu! İşte milyonların “Evlilik değil eziyet” demesine neden olan o olay…
Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol’da yaşanalar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Esra Erol’un bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ettiği biliniyordu. “Evimizin Kızı” olarak anılan Esra Erol’un yayınlanan bölümüne konuk olarak katılan Serdar Bey, eşi gelirse evliliklerine devam edeceğini, boşanmak isterse de boşanacağını ifade etti. Serdar Bey’in isyanı seyircileri şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.