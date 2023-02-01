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01 Şub 2023 - 20:11

Esra Erol’un Bile Duyduklarına İnanamadı! “Makas Soktu, Beni Isırdı!” Evlilik mi, Eziyet mi Belli Değil!

ATV ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Esra Erol’da yaşananlar seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Esra Erol bile duyduklarından sonra anlatılanlara inanamadı! 6 yıldır evli olduğu eşi tarafından şiddete uğradığını ifade eden isim, “Makas soktu, beni ısırdı!” yorumlarında bulundu! İşte milyonların “Evlilik değil eziyet” demesine neden olan o olay…