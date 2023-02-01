Azeri Güzel Nesrin Cavadzade’nin Bacaklarıyla Şov Yaptı! “Ülkenin En İyisi!” Eski Sevgilileri Bin Pişman…
Ekranların aranan yüzü haline gelen güzel isin Nesrin Cavadzade, bacaklarıyla resmen şov yaptı! “Ülkenin en iyisi” yorumlarını alan güzeller güzeli ismin bu karelerini görenler ise “Eski sevgilileri artık kafalarını duvarlara vursun!” yorumlarında bulundu! İşte Nesrin Cavadzade’nin çok konuşulan o kareleri…
Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş gibi döneme damgasını vuran yapımlarda boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyer yönetimini müthiş bir biçimde yaptığını göstermişti. Başarı adımlarını tek tek çıkan Nesrin Cavadzade’nin özellikle Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteri milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Azeri güzel Nesrin Cavadzade’nin bacak dekolteli karelerine hayranları mest oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.