Aybüke Pusat’ın Daracık Elbisesi Yine Gündemde! “Güzelliğinden Sadaka Ver, Dışarda Çok Çirkin Var!”

Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi ve 50 Metrekare gibi birçok muhteşem yapımda boy gösteren güzel oyuncu Aybüke Pusat’ın kariyerinde muhteşem adımlar attığı görülüyordu. Nisan karakterinin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Aybüke Pusat’ın bugüne kadar tanıştığı ya da tanıdığı kimseye benzemediğini ve onu keşfe çıkmaktan mutlu olduğunu ifade eden güzel ismin sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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