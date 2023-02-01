- 01 Şub 2023 - 20:54 G: 01 Şub 2023 - 21:00

Aybüke Pusat’ın Daracık Elbisesi Yine Gündemde! “Güzelliğinden Sadaka Ver, Dışarda Çok Çirkin Var!”

Tv8 ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Sıfırıncı Gün’de Nisan karakterine hayat veren Aybüke Pusat’ın daracık elbisesi yine gündem oldu. Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat’ın bu karelerine hayranları ise “Güzelliğinden sadaka ver dışarıda çok çirkin var!” yorumlarında bulundu! İşte güzel oyuncu Aybüke Pusat’ın çok konuşulan o kareleri…

Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi ve 50 Metrekare gibi birçok muhteşem yapımda boy gösteren güzel oyuncu Aybüke Pusat’ın kariyerinde muhteşem adımlar attığı görülüyordu. Nisan karakterinin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Aybüke Pusat’ın bugüne kadar tanıştığı ya da tanıdığı kimseye benzemediğini ve onu keşfe çıkmaktan mutlu olduğunu ifade eden güzel ismin sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 20:54 Ankara- Yaşam

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