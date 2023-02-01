Aybüke Pusat’ın Daracık Elbisesi Yine Gündemde! “Güzelliğinden Sadaka Ver, Dışarda Çok Çirkin Var!”
Tv8 ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Sıfırıncı Gün’de Nisan karakterine hayat veren Aybüke Pusat’ın daracık elbisesi yine gündem oldu. Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat’ın bu karelerine hayranları ise “Güzelliğinden sadaka ver dışarıda çok çirkin var!” yorumlarında bulundu! İşte güzel oyuncu Aybüke Pusat’ın çok konuşulan o kareleri…
Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi ve 50 Metrekare gibi birçok muhteşem yapımda boy gösteren güzel oyuncu Aybüke Pusat’ın kariyerinde muhteşem adımlar attığı görülüyordu. Nisan karakterinin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Aybüke Pusat’ın bugüne kadar tanıştığı ya da tanıdığı kimseye benzemediğini ve onu keşfe çıkmaktan mutlu olduğunu ifade eden güzel ismin sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.