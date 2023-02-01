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01 Şub 2023 - 21:27

Seren Serengil Ful Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalandı... “Bacım Buna Elbise Denmez! Bu Mayo!”

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil, yaşına başına bakmadı öyle bir elbise giydi ki, görenlerin kalbi yerinden fırladı. Hem etkiye hem de tepkiye neden olan Seren Serengil’e birçok kişi ise “Bacım buna elbise denmez ama bu bildiğim mayo!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…