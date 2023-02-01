- 01 Şub 2023 - 21:27 G: 02 Şub 2023 - 00:04

Seren Serengil Ful Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalandı... “Bacım Buna Elbise Denmez! Bu Mayo!”

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil, yaşına başına bakmadı öyle bir elbise giydi ki, görenlerin kalbi yerinden fırladı. Hem etkiye hem de tepkiye neden olan Seren Serengil’e birçok kişi ise “Bacım buna elbise denmez ama bu bildiğim mayo!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Magazin dünyasına yön veren ve Söylemezse Olmaz programında can alıcı açıklamalarda bulunan Seren Serengil, sevenlerinin kalbinde taht kuruyordu. Geçirmiş olduğu mide ameliyatı sonrasında dumping sendromuna tutulan Seren Serengil, uzun ve ağrılı bir dönemden geçmişti. Zayıflamak isterken canından olacak konuma gelen Seren Serengil’in şimdilerde o zayıflığı halen sürdürdüğü biliniyordu. Güzel isim Seren Serengil’in giymiş olduğu bir elbise ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 21:27 Ankara- Yaşam

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