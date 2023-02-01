STAR TV O Dizi İçin Final Kararını Duyurdu! Seyirciler Yıkılıyor; Başrol Oyuncuları Boynu Bükük…

Yalı Çapkını, Gecenin Ucunda, Ömer, Çöp Adam gibi muhteşem yapımlarla bu sezon televizyon sektörünün kuşkusuz en çok izlenen kanallarından biri olmayı başarmış olan STAR TV, seyircinin nabzını tutan dizilere yer veriyordu. Ekranların yıldızı konumuna gelen STAR TV’den gelen final kararı ise seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu. Ekranlara hızlı bir giriş yapan ve başrolde muhteşem isimleri barındıran dizi, final kararıyla sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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