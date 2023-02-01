STAR TV O Dizi İçin Final Kararını Duyurdu! Seyirciler Yıkılıyor; Başrol Oyuncuları Boynu Bükük…
STAR TV ekranlarından yürekleri burkan bir final kararı çıktı! Seyircilerin yıkılmasına neden olan bu karar, başrol oyuncularının ise boynun bükük kalmasına neden oldu. Ekranlara iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen istediği yeri seyircide bulamayan STAR TV’nin o dizisinin final bölümü de duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yalı Çapkını, Gecenin Ucunda, Ömer, Çöp Adam gibi muhteşem yapımlarla bu sezon televizyon sektörünün kuşkusuz en çok izlenen kanallarından biri olmayı başarmış olan STAR TV, seyircinin nabzını tutan dizilere yer veriyordu. Ekranların yıldızı konumuna gelen STAR TV’den gelen final kararı ise seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu. Ekranlara hızlı bir giriş yapan ve başrolde muhteşem isimleri barındıran dizi, final kararıyla sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.