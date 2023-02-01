Seda Sayan’ın Mini Elbisesi Kocasını Çıldırtacak! “Bunun Bir Üstü Dekolteyi Aşıyor!” Gençleri Kıskandırdı…
Son zamanların en çok konuşula isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın minicik elbisesinin kocasını çıldırtacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Genç kızları çıldırtan bir fiziğe sahip olan Seda Sayan’ın bu hallerine sevenleri ise “Bunun bir üstü dekolteyi aşıyor!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta evlenme teklifi alan Seda Sayan, sevenlerini şaşırtmıştı. Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, ilk başlarda tepki alsa bile eşinin elini bir an olsun bırakmamıştı. Yaklaşık bir yıldır evli olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, birbirlerine olan saygıları ve sevgileriyle ön plana çıkıyordu. Herkesin dikkatini üzerine çeken Seda Sayan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım gündemi salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.