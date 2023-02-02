Altın Fiyatlarında FED Etkisi! 9 Ayın Zirvesine Gelindi; 2 Şubat Altın Fiyatları Şok Ediyor…
Altın fiyatlarında FED etkisi baş gösterdi! Son 9 ayın zirvesine gelen altın, 2 Şubat itibariyle rekor kırdığını gösterdi. Altın fiyatlarının bu denli artmasının ilk sebebi olan FED’in vermiş olduğu faiz kararı olduğu görülüyor.
Altın fiyatları, FED’in duyuracağı faiz beklentilerine paralel olarak 25 baz puan arttı. Politika faizi 25 baz artınca artış hızında bir yavaşlama görüldü. 4,50 - 4,75 aralığına yükselen FED faiz kararı, alton fiyatlarını doğrudan etkiledi. Dolar gerileme yaşarken; altında ise yükseliş yaşandı. Faiz kararı öncesinde ONS altın 1926 dolar seviyesinde işlem görüyordu ama kararla birlikte bu durum 1956 dolar seviyesine çıktı. ONS altın artış yaşayınca; diğer tüm altın fiyatları da zirveyi zorladı hatta yeni bir rekor kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.