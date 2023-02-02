Altın Fiyatlarında FED Etkisi! 9 Ayın Zirvesine Gelindi; 2 Şubat Altın Fiyatları Şok Ediyor…

Altın fiyatları, FED’in duyuracağı faiz beklentilerine paralel olarak 25 baz puan arttı. Politika faizi 25 baz artınca artış hızında bir yavaşlama görüldü. 4,50 - 4,75 aralığına yükselen FED faiz kararı, alton fiyatlarını doğrudan etkiledi. Dolar gerileme yaşarken; altında ise yükseliş yaşandı. Faiz kararı öncesinde ONS altın 1926 dolar seviyesinde işlem görüyordu ama kararla birlikte bu durum 1956 dolar seviyesine çıktı. ONS altın artış yaşayınca; diğer tüm altın fiyatları da zirveyi zorladı hatta yeni bir rekor kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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