Demet Özdemir’den 6 Aylık Kocasına Darbe! Sitem Edip Yakınmıştı; Oğuzhan Koç’un Çok Zoruna Gidecek…

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’tan çok konuşulacak bir evlenme teklifi almıştı. 70 bin dolar değerinde yüzük taktığı öğrenilen Demet Özdemir, heyecandan o günü hatırlamadığını, hatırladığı tek şeyin balonlar olduğunu ifade etmişti. Evlilik teklifinden birkaç ay sonra nişan ve düğün töreni gerçekleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sevenlerini şaşırtmıştı. Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise şok etti. İşte merak edilenler…

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