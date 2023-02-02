- 02 Şub 2023 - 11:02 G: 02 Şub 2023 - 11:03

Demet Özdemir’den 6 Aylık Kocasına Darbe! Sitem Edip Yakınmıştı; Oğuzhan Koç’un Çok Zoruna Gidecek…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den gelen darbe ağızların açık kalmasına neden oldu. Kocası Oğuzhan Koç hakkında sitem edip dert yakınan Demet Özdemir’in bu hamlesine sevenleri ise “Oğuzhan Koç’un çok zoruna gidecek!” yorumlarını yaptılar! Peki, Demet Özdemir cephesinde neler oluyor?

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’tan çok konuşulacak bir evlenme teklifi almıştı. 70 bin dolar değerinde yüzük taktığı öğrenilen Demet Özdemir, heyecandan o günü hatırlamadığını, hatırladığı tek şeyin balonlar olduğunu ifade etmişti. Evlilik teklifinden birkaç ay sonra nişan ve düğün töreni gerçekleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sevenlerini şaşırtmıştı. Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise şok etti. İşte merak edilenler…

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02 Şub 2023 - 11:02 Ankara- Yaşam

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Demet Özdemir’den 6 Aylık Kocasına Darbe! Sitem Edip Yakınmıştı; Oğuzhan Koç’un Çok Zoruna Gidecek… mask
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