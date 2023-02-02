Ankara Beypazarı arası kaç km? Ankara Beypazarı arası kaç saat? Ankara’dan Beypazarı’na hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?

Beypazarı, Ankara şehir merkezine 102 km uzaklıkta bulunan ve Nallıhan, Güdül, Polatlı ve Ayaş ilçelerine komşu olan bir ilçedir. Kentin önemli bir tarihi, kültürel ve turistik merkezidir. Ankara'nın kadim yerleşim yerlerinden biri olan Beypazarı, tarih boyunca İstanbul ile Bağdat arasında önemli bir geçiş yolu üzerinde yer almış, gelişerek günümüzdeki modern görünümüne ulaşmıştır.

Beypazarı İlçesine Neden Gidilir? Turizm

Beypazarı Tarihi Kenti 2020 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştır. Beypazarı konakları ile ünlüdür. Genellikle iki veya üç katlı olup, işlevsel ve kültürel detaylarla dekore edilmiştir. Bu evler zemin kat için taş, üst katlar için ahşap veya tuğla dolgulu ahşap karkas olarak inşa edilmiştir.

Beypazarı'nın mutfağında yenildiğinde akla sadece Beypazarı'nı getirecek pek çok lezzet var. Bakırcılığın yaygın olduğu ilçede, zanaatkârların emeğiyle üretilen bu lezzetlerin hazırlanışına ve sunumuna bakır damıtıcılar, çömlekler, kazanlar, tavalar ve testiler süslemektedir.

Ürünler taş fırınlarda pişirilir ve çorba yemeklerinin pişirilmesinde "toprak güveç" adı verilen özel çömlekler kullanılır. Yörede yetişen ürün çeşitliliği ile sebze ve meyveler mevsiminde taze, kışın ise kurutularak tüketilmektedir. Beypazarı konaklarının özel bölümleri bu kuru gıdaların muhafaza edildiği, yöre ağzında "dinme dolabı" olarak adlandırılan döner dolaplar, mutfak ile katlar arasında dikey ve yatay servis sağlayarak yöresel yemek pişirme geleneğinin bir parçasını yansıtır.

Tarhana, sarma, yalkı, bici, göce, perçem, yarımca, Beypazarı güveç, kartalaç, bazlama ekmek, oğmaç, tohma, şerit, uruş kapaması, Beypazarı kuru maması, mumbar Beypazarı'na özgü yemek ve tatlılardır. Beypazarı sucuğu), baklava (80 katlı yufka), ebesüt, höşmerim ve havuç şekeri. Bu yemek ve tatlıların bir kısmı Türk Patent ve Marka Kurumu tescillidir.

Beypazarı ve yöresinde her yıl haziran ayının ilk haftasında düzenlenen uluslararası bir festival vardır. Adı "Geleneksel Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç ve Güveç Festivali". Yerli ve yabancı gruplar gösteriler yapıyor, konserler veriyor, yöresel yemekler ve tatlılar tanıtılıyor. Her yıl festivale iki gün boyunca ortalama 1000 bin kişiden fazla ziyaretçi katılmaktadır.

Peki, Ankara Beypazarı arası kaç km? Ankara Beypazarı arası kaç saat? Ankara’dan Beypazarı’na hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?

Ankara Beypazarı Ankara Kaç Km

Ankara ile Beypazarı arası kaç km olduğu ziyaretçiler tarafından hep merak uyandırır. Ankara Beypazarı arası toplam 102 kilometredir.

Ankara Beypazarı Ankara çift şerit yol olup, yolculuk süresi rahat ve konforludur. Arası kaç saat sürer sorusunun yanıtı ise; yolculuk süresi arabanız ile yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecektir. Yani saat 12’de yola çıkan bir yolcu saat:13.20’de Beypazarı’na varmış olacaktır.

Ankara Beypazarı Km Yakıt Hesaplama

Ankara ile Beypazarı 102 km mesafeyi benzinli bir araç kullanıyorsanız 102 Km mesafede 9 Litre yakıt tüketirsiniz. Size 2023 yılı için maliyeti de 190 TL olur. Dizel bir aracınız varsa 7 Litre yakıt tüketimi yaparsınız. Yakıt maliyetiniz ise 154 TL olur. Şayet LPG takılı bir araçla yol alıyorsanız 100 TL ortalama yakıt maliyetiniz oluşacaktır.

Ankara’dan Beypazarı’na İlçe Terminalinden Nasıl Gidilir?

Beypazarı'na Ankara şehir merkezinden veya Akköprü İlçe Otobüs Terminali'nden her 30 dakikada bir kalkan otobüslerle ulaşılabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 1,5-2 saat ve bilet fiyatı 56,00 TL, indirimli 35,00 TL civarında. Havalimanı şehre yaklaşık 102 km uzaklıkta ve yolculuk süresi 1,5-2 saat civarında.

Ankara’ya Havayolu İle Gelen Yolcular Beypazarı’na Nasıl Gider?

Beypazarı'na uçakla gitmek isteyen ziyaretçilerin kullanması gereken havaalanı Esenboğa Havaalanı'dır. Buradan Beypazarı'na Anadolu Otoyolu üzerinden ulaşım sağlanır. Esenboğa Havalimanı'ndan Beypazarı'na doğrudan ulaşım sağlayan bir otobüs ya da toplu taşıma seçeneği bulunmaz, ancak özel otobüs firmalarının servislerini kullanmak mümkündür. Alternatif olarak, havalimanından çıktıktan sonra Ankara Otobüs Terminali'ne Havaş ile aktarma yaparak, Beypazarı otobüsleri ile ilçeye aktarmalı olarak ulaşım sağlanabilir ve yolculuk ortalama tam 56,00 TL, indirimli 35,00 TL TL civarında tutar.

Ankara’dan Beypazarı’na hangi EGO otobüsü gider?

Ankara'dan Beypazarı'na EGO otobüs ile gitmek için, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali kullanılabilir. Terminalden Beypazarı'na özel servislerle ulaşım 1,5 - 2 saat sürer ve bilet fiyatları Tam 35,00 TL, Öğrenci 19,00 TL'dir. Toplu taşıma araçları ile doğrudan gitmek mümkün değildir.

EGO Hat Bilgileri ve Saatleri

Hat No : 548-3

Hat Adı : (ÖTA) ANKARA-BEYPAZARI

Kalkış Yeri : BAŞAĞAÇ MH.ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV.BEYPAZARI/ANKARA

Varış Yeri : KURTULUŞ MH.ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV.BEYPAZARI/ANKARA

Mesafesi : 211 km

Süresi : 180 dakika

05:45 BEYPAZARI

06:00 ANKARA

06:30 BEYPAZARI

06:31 ANKARA

07:15 BEYPAZARI

07:16 ANKARA

08:00 BEYPAZARI

08:01 ANKARA

08:45 BEYPAZARI

09:00 ANKARA

09:30 BEYPAZARI

10:00 ANKARA

10:15 BEYPAZARI

11:00 BEYPAZARI

11:01 ANKARA

12:00 BEYPAZARI

12:01 ANKARA

13:00 BEYPAZARI

13:01 ANKARA

14:00 BEYPAZARI

14:01 ANKARA

14:45 BEYPAZARI

14:46 ANKARA

15:30 BEYPAZARI

15:31 ANKARA

16:15 BEYPAZARI

16:16 ANKARA

17:00 BEYPAZARI

17:01 ANKARA

17:30 ANKARA

17:45 BEYPAZARI

18:30 BEYPAZARI

18:31 ANKARA

20:00 BEYPAZARI

21:30 ANKARA

07:15 ANKARA

07:16 BEYPAZARI

08:00 ANKARA

08:01 BEYPAZARI

08:45 BEYPAZARI

09:00 ANKARA

09:30 BEYPAZARI

10:00 ANKARA

10:15 BEYPAZARI

11:00 ANKARA

11:01 BEYPAZARI

12:00 ANKARA

12:01 BEYPAZARI

13:00 ANKARA

13:01 BEYPAZARI

14:00 ANKARA

14:01 BEYPAZARI

14:45 ANKARA

14:46 BEYPAZARI

15:30 ANKARA

15:31 BEYPAZARI

16:15 ANKARA

16:16 BEYPAZARI

17:00 ANKARA

17:01 BEYPAZARI

17:30 ANKARA

17:45 BEYPAZARI

18:30 ANKARA

18:31 BEYPAZARI

19:30 ANKARA

20:00 BEYPAZARI

21:30 ANKARA

07:15 ANKARA

07:16 BEYPAZARI

08:00 ANKARA

08:01 BEYPAZARI

08:45 BEYPAZARI

09:00 ANKARA

09:30 BEYPAZARI

10:00 ANKARA

10:15 BEYPAZARI

11:00 ANKARA

11:01 BEYPAZARI

12:00 ANKARA

12:01 BEYPAZARI

13:00 ANKARA

13:01 BEYPAZARI

14:00 ANKARA

14:01 BEYPAZARI

14:45 ANKARA

14:46 BEYPAZARI

15:30 ANKARA

15:31 BEYPAZARI

15:35 ANKARA

15:40 ANKARA

16:00 BEYPAZARI

16:15 ANKARA

16:30 BEYPAZARI

17:00 ANKARA

17:01 BEYPAZARI

17:30 ANKARA

17:45 BEYPAZARI

18:00 ANKARA

18:30 ANKARA

18:31 BEYPAZARI

19:15 BEYPAZARI

19:30 ANKARA

20:00 BEYPAZARI

21:30 ANKARA

Ankara Beypazarı arası kaç km? Ankara Beypazarı arası kaç saat?