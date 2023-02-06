Aile Destek Ödemeleri Belli Oldu!! Tam Tamına 15 Bin Lira Verilecek... Asgari Ücretlide Alacak!

Enflasyonun yükselişi ile birlikte yüksek oranlarda zamlanan hizmet ürünleri ve diğer hizmet başlıkları, yeni yıla girilmesi ile birlikte rekor seviyelere ulaştı. Bu durum tüketicilerin mevcut aylık kazançları ile geçinememelerine sebep olurken özellikle dar gelirli ailelerin resmen köşeye sıkışmalarına yol açtı. Zorlu ekonomik şartlara karşı bütçelerinin desteklenmesini isteyen ihtiyaç sahipleri, devlet yardımlarını yakın takip altına aldı.

Sosyal bir devlet olmanın getirmiş olduğu sorumlulukları yerine getiren ve bu doğrultuda da ihtiyaç sahiplerinin bütçelerini destekleyen devlet kurumlarından birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Gıdadan barınmaya kadar birçok farklı başlık altında ihtiyaç sahiplerini destekleyen bakanlık, geçtiğimiz yıl yeni bir sosyal yardım modeli daha geliştirerek hizmet kapsamını genişletti.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…