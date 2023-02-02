Sadece Tek Kez Alınabilecek! Tam Tamına 15 Bin Lira Ödeme Verilecek; Asgari Ücretlide Alacak!
Temmuz ayında “Aile Destek Programı” başlığı altında yeni bir destek modeli geliştirmiş olduğunu duyuran bakanlık, ilgili programın bu yıl da ihtiyaç sahiplerine destek vereceğini açıkladı. Sadece Tek Kez Alınabilecek! Tam Tamına 15 Bin Lira Ödeme Verilecek; Asgari Ücretlide Alacak! İşte Detaylar...
Enflasyonun yükselişi ile birlikte yüksek oranlarda zamlanan hizmet ürünleri ve diğer hizmet başlıkları, yeni yıla girilmesi ile birlikte rekor seviyelere ulaştı. Bu durum tüketicilerin mevcut aylık kazançları ile geçinememelerine sebep olurken özellikle dar gelirli ailelerin resmen köşeye sıkışmalarına yol açtı. Zorlu ekonomik şartlara karşı bütçelerinin desteklenmesini isteyen ihtiyaç sahipleri, devlet yardımlarını yakın takip altına aldı.
Sosyal bir devlet olmanın getirmiş olduğu sorumlulukları yerine getiren ve bu doğrultuda da ihtiyaç sahiplerinin bütçelerini destekleyen devlet kurumlarından birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Gıdadan barınmaya kadar birçok farklı başlık altında ihtiyaç sahiplerini destekleyen bakanlık, geçtiğimiz yıl yeni bir sosyal yardım modeli daha geliştirerek hizmet kapsamını genişletti.
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02 Şub 2023 - 11:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.