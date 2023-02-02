Hadise’nin Yeni Aşkı Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Mehmet Dinçerler’den Sonra Huzuru O İsim Buldu!

Küçük yaşlarda başlamış olduğu şarkıcılık kariyeri sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olmayı başaran ünlü güzel Hadise, son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

2021 yılının yaz aylarında oyuncu Kaan Yıldırım ile bir buçuk yıl kadar süren ilişkisini ani bir şekilde bitiren ve hemen ardından da iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, 2022 yılının nisan ayında sessiz sedası nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı’nda basına kapalı olarak düzenlenen düğün törenine ilişkin halen tek bir fotoğraf karesi dahi yayınlanmazken Hadise- Mehmet Dinçerler çifti sansasyonel iddiaların gölgesinde 5 ay içerisinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre Dinçerler ve ailesi Hadise’nin sahne kıyafetlerine ve sahne şovlarına müdahale etmek istedi ancak ünlü yıldız bu müdahalelere izin vermedi.

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