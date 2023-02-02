Hadise’nin Yeni Aşkı Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Mehmet Dinçerler’den Sonra Huzuru O İsim Buldu!
Senelerdir sahnelerde olmasına rağmen özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden ancak yaklaşık olarak 2 yıldır bu kararını gerçek hayatta pek de uygulamayan Hadise, özel hayatı ile konuşulmaya devam ediliyor. Hadise’nin Yeni Aşkı Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Mehmet Dinçerler’den Sonra Huzuru O İsim Buldu! İşte Detaylar...
Küçük yaşlarda başlamış olduğu şarkıcılık kariyeri sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olmayı başaran ünlü güzel Hadise, son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
2021 yılının yaz aylarında oyuncu Kaan Yıldırım ile bir buçuk yıl kadar süren ilişkisini ani bir şekilde bitiren ve hemen ardından da iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, 2022 yılının nisan ayında sessiz sedası nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı’nda basına kapalı olarak düzenlenen düğün törenine ilişkin halen tek bir fotoğraf karesi dahi yayınlanmazken Hadise- Mehmet Dinçerler çifti sansasyonel iddiaların gölgesinde 5 ay içerisinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre Dinçerler ve ailesi Hadise’nin sahne kıyafetlerine ve sahne şovlarına müdahale etmek istedi ancak ünlü yıldız bu müdahalelere izin vermedi.
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02 Şub 2023 - 11:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.