Dar Gelirliye Büyük Ödeme! 22.500 TL İçin Düğmeye Basıldı; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!

Emekli maaşı hesaplarının 3 yıl boyunca bir bankada kalacağının sözünü veren emeklilere, ilgili banka tarafından maaş baremine göre belirlenmiş olan tutarlarda ek ödeme hizmet sunulmaktadır. “Promosyon” olarak adlandırılan bu hizmet emeklilere tek kalemde ödenmektedir. Bu noktada yalnızca emeklilere değil kamu çalışanlarına da promosyon ödemelerinin yapıldığı bilinmektedir. Ekonomik zorlukların hat safhada olduğu şu günlerde bu iki başlık da vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü, emekli vatandaşların bütçelerine destek olmaya devam ediyor. Şubat ayına girilmesi ile birlikte bazı bankalardan emekli promosyonlarına ilişkin güncel açıklamalar gelirken bazı bankaların ise asıl promosyonlarını açıklamak için EYT yasasının çıkmasını bekledikleri öğrenildi.

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