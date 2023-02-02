Dar Gelirliye Büyük Ödeme! 22.500 TL İçin Düğmeye Basıldı; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!
Yeni dönemin emekli promosyonu kampanyaları ilgili grupta yer alan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam edilirken bir haber de kamu tarafından geldi. Milyonlarca Kişiye Büyük Ödeme! 22.500 TL İçin Düğmeye Basıldı; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! İşte Detaylar...
Emekli maaşı hesaplarının 3 yıl boyunca bir bankada kalacağının sözünü veren emeklilere, ilgili banka tarafından maaş baremine göre belirlenmiş olan tutarlarda ek ödeme hizmet sunulmaktadır. “Promosyon” olarak adlandırılan bu hizmet emeklilere tek kalemde ödenmektedir. Bu noktada yalnızca emeklilere değil kamu çalışanlarına da promosyon ödemelerinin yapıldığı bilinmektedir. Ekonomik zorlukların hat safhada olduğu şu günlerde bu iki başlık da vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.
Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü, emekli vatandaşların bütçelerine destek olmaya devam ediyor. Şubat ayına girilmesi ile birlikte bazı bankalardan emekli promosyonlarına ilişkin güncel açıklamalar gelirken bazı bankaların ise asıl promosyonlarını açıklamak için EYT yasasının çıkmasını bekledikleri öğrenildi.
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02 Şub 2023 - 12:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.