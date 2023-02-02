Migros 2023 Yılı Maaş ve Mesai Saatleri Açıklandı! Migros Market Çalışma Şartları Nedir? Migros İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Zincir market sektörünün önde gelen isimlerinden olan Migros, iki vardiya sistemi ile çalışır. Gündüz personelleri 08:00- 17-00 arasında, akşam personelleri ise 13:30- 22:30 aralığında mesailerini tamamlarlar. Her iki grubun da gün içerisinde 1 saatlik yemek molaları bulunur. Ayrıca part time sistemde de Migros Market şubelerinde çalışmak mümkündür. Bu sistemde ise haftanın 4 günü, toplamda 30 saatlik mesainin tamamlanması gerekmektedir.

Migros Market bünyesinde istihdam edilmek isteyen adayların, kendilerine en yakın olan mağazaya şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca mağaza yönetimi bazı dönemlerde resmi internet sitesi üzerinden de online olarak başvuru oluşturulmasına izin vermektedir.

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