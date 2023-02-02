- 02 Şub 2023 - 13:22 G: 02 Şub 2023 - 13:28

Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 Lira... İşte O Fiyatlar!

Açıklanan enflasyondan nasibini alan başlıklardan birisi de ÖTV başlığı oldu. Yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından hem tütün ürünlerine hem de alkollü içeceklere yüksek oranlarda zamlar geldi. Peki, Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 İşte Detaylar...

2023 yılına girilmesi ile birlikte aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, maaş ödemeleri başta olmak üzere birçok mali alanda değişikliğe gidilmesini sağladı. Açıklanan enflasyondan nasibini alan başlıklardan birisi de ÖTV başlığı oldu. Yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından hem tütün ürünlerine hem de alkollü içeceklere yüksek oranlarda zamlar geldi.

Peki, Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 İşte Detaylar...

 

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02 Şub 2023 - 13:22 - Gündem

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