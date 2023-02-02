Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 Lira... İşte O Fiyatlar!
Açıklanan enflasyondan nasibini alan başlıklardan birisi de ÖTV başlığı oldu. Yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından hem tütün ürünlerine hem de alkollü içeceklere yüksek oranlarda zamlar geldi. Peki, Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 İşte Detaylar...
2023 yılına girilmesi ile birlikte aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, maaş ödemeleri başta olmak üzere birçok mali alanda değişikliğe gidilmesini sağladı. Açıklanan enflasyondan nasibini alan başlıklardan birisi de ÖTV başlığı oldu. Yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından hem tütün ürünlerine hem de alkollü içeceklere yüksek oranlarda zamlar geldi.
Peki, Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 İşte Detaylar...
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02 Şub 2023 - 13:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.