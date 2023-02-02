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02 Şub 2023 - 13:27

Burcu Özberk’in Mini Bornozu Nefesleri Kesti! Omuzlarından Düşürdü; Çekiciliğini Gösterdi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’in mini bornozuyla vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti. Omuzlarından bornozunu düşürerek seksiliğini konuşturan Burcu Özberk’in bu karelerine hayranları mest oldu! Gündem yaratan kareleriyle bir bakanı bir daha baktıran Özberk, bu kez nefesleri kesti. İşte merak edilenler…