- 02 Şub 2023 - 13:27 G: 02 Şub 2023 - 13:30

Burcu Özberk’in Mini Bornozu Nefesleri Kesti! Omuzlarından Düşürdü; Çekiciliğini Gösterdi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’in mini bornozuyla vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti. Omuzlarından bornozunu düşürerek seksiliğini konuşturan Burcu Özberk’in bu karelerine hayranları mest oldu! Gündem yaratan kareleriyle bir bakanı bir daha baktıran Özberk, bu kez nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları ve Afilli Aşk gibi yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlarda yerini alan güzel isim Burcu Özberk’in, her bir rolünde ne kadar başarılı bir sanatçı olduğunu göstermişti. Başarılı oyuncu Burcu Özberk’in yakın zamanda Kraliçe isimli dizide başrol olarak bulunacağı biliniyordu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2023 - 13:27 Ankara- Yaşam

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