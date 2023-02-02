Burcu Özberk’in Mini Bornozu Nefesleri Kesti! Omuzlarından Düşürdü; Çekiciliğini Gösterdi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’in mini bornozuyla vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti. Omuzlarından bornozunu düşürerek seksiliğini konuşturan Burcu Özberk’in bu karelerine hayranları mest oldu! Gündem yaratan kareleriyle bir bakanı bir daha baktıran Özberk, bu kez nefesleri kesti. İşte merak edilenler…
Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları ve Afilli Aşk gibi yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlarda yerini alan güzel isim Burcu Özberk’in, her bir rolünde ne kadar başarılı bir sanatçı olduğunu göstermişti. Başarılı oyuncu Burcu Özberk’in yakın zamanda Kraliçe isimli dizide başrol olarak bulunacağı biliniyordu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.