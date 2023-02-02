Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’a yeni katılan Batuhan Boz’un sevgilisi ortaya çıktı! Öykü Serter’in yakın zamanda diskalifiyesini duyuracağı gündeme bomba gibi düştü. Dudak dudağa ve sarmaş dolaş hallerine sevenleri bile ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Gerçek aşkı bulmak için programa katılan isimler, programda tanıştığı kişilerle aşk yaşıyorlar. Cansel ve Oğulcan, Aybüke ve Tolga, Yaren ve Erhan gibi birçok isim aşk yaşıyorlardı. Yarışmada aşkı bulamayan ve sönük kalan isimler ise yarışmadan eleniyorlardı. Yarışmadan elenen Bilgehan’ın yerine gelen Batuhan’ın hayatında başka bir ismin olduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.