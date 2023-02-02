Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Gerçek aşkı bulmak için programa katılan isimler, programda tanıştığı kişilerle aşk yaşıyorlar. Cansel ve Oğulcan, Aybüke ve Tolga, Yaren ve Erhan gibi birçok isim aşk yaşıyorlardı. Yarışmada aşkı bulamayan ve sönük kalan isimler ise yarışmadan eleniyorlardı. Yarışmadan elenen Bilgehan’ın yerine gelen Batuhan’ın hayatında başka bir ismin olduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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