Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti!
Senelerce milli atlet olarak forma giyen ve rekor üstüne rekor kıran Karadere, Survivor yarışması ile birlikte tüm Türkiye tarafından ismi bilinen birisi haline dönüştü. Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti! İşte Detaylar...
Ekranların en çok seyredilen yarışma programlarından birisi olan Survivor, yalnızca parkurları veya ada şartlarının ağırlığı ile değil yarışmacıları ile de dikkat çekiyor. Senelerdir ekranlarda olan ve bu süreç içerisinde de hafızalara kazınan önemli isimlerin parlamasını sağlayan Survivor, özellikle Nagihan Karadere’nin geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı.
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02 Şub 2023 - 14:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.