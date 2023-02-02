Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti!

Ekranların en çok seyredilen yarışma programlarından birisi olan Survivor, yalnızca parkurları veya ada şartlarının ağırlığı ile değil yarışmacıları ile de dikkat çekiyor. Senelerdir ekranlarda olan ve bu süreç içerisinde de hafızalara kazınan önemli isimlerin parlamasını sağlayan Survivor, özellikle Nagihan Karadere’nin geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı.

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