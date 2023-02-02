- 02 Şub 2023 - 14:28

Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

“Medcezir”, “Adını Feriha Koydum” ve “İçerde” gibi çok ses getiren televizyon dizilerinde rol alan Çağatay Ulusoy, son dönemlerde ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek hayranlarının büyük tepkilerine sebep oldu. Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte Detaylar...

Netflix’te yayınlanan “Hakan Muhafız” isimli dijital dizi projesinin ardından Ebru Şahin ile birlikte “Jigolo” isimli filmde boy gösteren Ulusoy’un televizyon ekranlarına ne zaman döneceği sık sık araştırılıyor.

Şu sıralar rol aldığı projelerden ziyade özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sezona ilişkin hazırlıklar devam ederken henüz hayranlarını sevindiren bir paylaşımda bulunmadı. Ulusoy’un bu tercihinin kendisini zaman içerisinde unutturacağını savunan sosyal medya kullanıcıları, yakışıklı oyuncunun özel hayatında yaşananları yakından takip etmeye başladı.

 

 

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02 Şub 2023 - 14:28 - Magazin

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