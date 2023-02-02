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02 Şub 2023 - 14:28

Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

“Medcezir”, “Adını Feriha Koydum” ve “İçerde” gibi çok ses getiren televizyon dizilerinde rol alan Çağatay Ulusoy, son dönemlerde ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek hayranlarının büyük tepkilerine sebep oldu. Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte Detaylar...