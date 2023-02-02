Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
“Medcezir”, “Adını Feriha Koydum” ve “İçerde” gibi çok ses getiren televizyon dizilerinde rol alan Çağatay Ulusoy, son dönemlerde ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek hayranlarının büyük tepkilerine sebep oldu. Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte Detaylar...
Netflix’te yayınlanan “Hakan Muhafız” isimli dijital dizi projesinin ardından Ebru Şahin ile birlikte “Jigolo” isimli filmde boy gösteren Ulusoy’un televizyon ekranlarına ne zaman döneceği sık sık araştırılıyor.
Şu sıralar rol aldığı projelerden ziyade özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sezona ilişkin hazırlıklar devam ederken henüz hayranlarını sevindiren bir paylaşımda bulunmadı. Ulusoy’un bu tercihinin kendisini zaman içerisinde unutturacağını savunan sosyal medya kullanıcıları, yakışıklı oyuncunun özel hayatında yaşananları yakından takip etmeye başladı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
02 Şub 2023 - 14:28 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.