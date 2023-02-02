EYT’li Vatandaşın Dikkatine! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…

Milyonlarca vatandaşın kanayan yarası haline dönüşen EYT mevzusu, son dönemlerin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temmuz ayında başlatmış olduğu EYT düzenleme çalışmalarının 30 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’nın onayına sunulmasının ardından ilgili yasanın çıkmasını dört göz ile bekleyen vatandaşları şaşkına çeviren yeni bir gelişme ortaya çıktı.

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