- 02 Şub 2023 - 14:57 G: 02 Şub 2023 - 15:14

Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor!

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Çöp Adam’da yayınlanan o sahneler, herkesin rahatlamasına neden oldu. “Metres” davasında sona gelinmesi, seyircilere derin bir oh çektirdi. Her bir hamlesi olay yaratan Peri’nin Tamer’den kurtulması büyük bir yankı uyandırdı. Twitter ve Instagram’da yankı uyandıran bu anlar, ortalığı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel gibi muhteşem oyuncuları bir araya getiren Çöp Adam dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde farklı duygular yaşatan Çöp Adam dizisinde; Tamer ve Peri’nin yaşamış olduğu aşk ortalığın karışmasına neden oluyordu. Evli bir adamın yasak bir aşk yaşaması ve bunu bir de ailesinin gözünün önünde yapması seyircilerin sinirlerini bozuyordu. Ekranlara gelen bir sahne ise herkesin derin bir nefes almasına neden oldu. İşte merak edilenler…

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02 Şub 2023 - 14:57 Ankara- Yaşam

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