Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Çöp Adam’da yayınlanan o sahneler, herkesin rahatlamasına neden oldu. “Metres” davasında sona gelinmesi, seyircilere derin bir oh çektirdi. Her bir hamlesi olay yaratan Peri’nin Tamer’den kurtulması büyük bir yankı uyandırdı. Twitter ve Instagram’da yankı uyandıran bu anlar, ortalığı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel gibi muhteşem oyuncuları bir araya getiren Çöp Adam dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde farklı duygular yaşatan Çöp Adam dizisinde; Tamer ve Peri’nin yaşamış olduğu aşk ortalığın karışmasına neden oluyordu. Evli bir adamın yasak bir aşk yaşaması ve bunu bir de ailesinin gözünün önünde yapması seyircilerin sinirlerini bozuyordu. Ekranlara gelen bir sahne ise herkesin derin bir nefes almasına neden oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.