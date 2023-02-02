Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor!

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel gibi muhteşem oyuncuları bir araya getiren Çöp Adam dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde farklı duygular yaşatan Çöp Adam dizisinde; Tamer ve Peri’nin yaşamış olduğu aşk ortalığın karışmasına neden oluyordu. Evli bir adamın yasak bir aşk yaşaması ve bunu bir de ailesinin gözünün önünde yapması seyircilerin sinirlerini bozuyordu. Ekranlara gelen bir sahne ise herkesin derin bir nefes almasına neden oldu. İşte merak edilenler…

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