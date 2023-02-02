Kurtlar Vadisi Cephesinde Bomba Gelişme! Yayın Tarihi Kesinleşti! Necati Şaşmaz Geri Dönüyor…

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu, en çok seyredilen dizi projelerinden birisi olan Kurtlar Vadisi, güncel siyasi konuları ele aldığı için milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmişti. 2016 yılına kadar aktif olarak yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkan efsane dizi, sonrasında ise tekrar bölümleri ile adından söz ettirmeye devam ettirdi.

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