- 02 Şub 2023 - 15:24

Kurtlar Vadisi Cephesinde Bomba Gelişme! Yayın Tarihi Kesinleşti! Necati Şaşmaz Geri Dönüyor…

Uzun süredir ekranlara dönüp dönmeyeceği tartışmalara konu olan Kurtlar Vadisi, geçtiğimiz aylarda dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’dan gelen müjdeli bir haber ile sevenlerinin yüzlerini güldürdü. Kurtlar Vadisi Cephesinde Bomba Gelişme! Yayın Tarihi Kesinleşti! Necati Şaşmaz Geri Dönüyor… İşte Detaylar...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu, en çok seyredilen dizi projelerinden birisi olan Kurtlar Vadisi, güncel siyasi konuları ele aldığı için milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmişti. 2016 yılına kadar aktif olarak yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkan efsane dizi, sonrasında ise tekrar bölümleri ile adından söz ettirmeye devam ettirdi. 

 

 

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02 Şub 2023 - 15:24 - Dizi Fragmanları

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