- 02 Şub 2023 - 15:27 G: 02 Şub 2023 - 15:47

Müge Anlı’nın Canlı Yayında Beddualar Havada Uçuştu! İstenmeyen Damat Kayınpeder Kurbanı Olunca…

ATV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında beddualar havada uçuştu! İstenmeyen damat ve onu öldürdüğü iddia edilen davada yaşananlar seyircilerin ağzının açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan Nurten, eşinin günler önce kaybolduğunu ve sadece 25 günlük evli olduklarını ifade etmişti. Büyük bir aşkla evlenen Nurten ve Mustafa’nın bu evliliğini ise Nurten’in babası kesinlikle istemiyordu. Öyle ki, Nurten babasının damadı Mustafa’yı tehdit ettiğini bile ifade etmişti. Hem kendisinin hem de eşinin kuzeni olan Onur’un babası tarafından doldurulduğunu ifade eden Nurten, Mustafa’nın kaybından bir gün sonra kaybolduğunu ifade etmişti. Onur’un kardeşi canlı yayına katılınca olanlar oldu! İşte merak edilenler…

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02 Şub 2023 - 15:27 Ankara- Yaşam

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