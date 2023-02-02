Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde seyirciyi etkisi altına alan Kızılcık Şerbeti, dizi izleyicisinin duygularına dokunuyordu. Kimi zaman sinirlendiren kimi zaman ise üzen Kızılcık Şerbeti dizisinde herkesi heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Ömer’in tüm aileye resti çekmesi gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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