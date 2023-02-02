Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde büyük bir düğün var! Ömer’in Ünal ailesine resti çektiği gündeme gelirken; herkesin gözünün içine baka baka hamlesini yapması, seyirciyi şoka uğrattı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde neler oluyor?
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde seyirciyi etkisi altına alan Kızılcık Şerbeti, dizi izleyicisinin duygularına dokunuyordu. Kimi zaman sinirlendiren kimi zaman ise üzen Kızılcık Şerbeti dizisinde herkesi heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Ömer’in tüm aileye resti çekmesi gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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02 Şub 2023 - 16:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.