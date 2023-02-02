Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı…
Kısmetse Olur yarışmasını sunan Öykü Serter’in sosyal medya kareleri yine yıkım yarattı. İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Öykü Serter’in giymiş olduğu kıyafet ise tepkilere neden oldu. Öyle ki, Kısmetse Olur sunucusuna birçok kişi “Benim başım eğilmedi, benim başım koptu” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında her bölüm büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Milyonların izlediği bir program haline gelen Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlara seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Aşkların, savaşların ve kaosun bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur yarışmasını sunan Öykü Serter’in iç çamaşırsız karelerine hayranlar ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yıllar önce evlendirme programları hakkında yapmış olduğu bir açıklamayla gündeme bomba gibi düşen Öykü Serter, “Ben hiçbir zaman izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Elma ile armudu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum. Herkes izdivaçtı oydu buydu para kazanırken ben niye evimde oturdum? Bunun bir takdiri olmaz mı? Bence olmalı” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine birçok kişi ise “Büyük lokma ye büyük laf söyleme!” açıklamasında bulunmuştu. Öykü Serter’in iç çamaşırsız kareleri ise olay yarattı. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.