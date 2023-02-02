- 02 Şub 2023 - 17:36

Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı…

Kısmetse Olur yarışmasını sunan Öykü Serter’in sosyal medya kareleri yine yıkım yarattı. İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Öykü Serter’in giymiş olduğu kıyafet ise tepkilere neden oldu. Öyle ki, Kısmetse Olur sunucusuna birçok kişi “Benim başım eğilmedi, benim başım koptu” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında her bölüm büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Milyonların izlediği bir program haline gelen Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlara seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Aşkların, savaşların ve kaosun bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur yarışmasını sunan Öykü Serter’in iç çamaşırsız karelerine hayranlar ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yıllar önce evlendirme programları hakkında yapmış olduğu bir açıklamayla gündeme bomba gibi düşen Öykü Serter, “Ben hiçbir zaman izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Elma ile armudu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum. Herkes izdivaçtı oydu buydu para kazanırken ben niye evimde oturdum? Bunun bir takdiri olmaz mı? Bence olmalı” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine birçok kişi ise “Büyük lokma ye büyük laf söyleme!” açıklamasında bulunmuştu. Öykü Serter’in iç çamaşırsız kareleri ise olay yarattı. İşte merak edilenler…

 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Şub 2023 - 17:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Beddualar Havada Uçuştu! İstenmeyen Damat Kayınpeder Kurbanı Olunca… mask
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Beddualar Havada Uçuştu! İstenmeyen Damat Kayınpeder Kurbanı Olunca…
Hadise Aynanın Karşısına Geçip Fiziğini Konuşturdu! Boşanma Sonra Bir İlki Yaptı! “Lokum Gibisin!” mask
Hadise Aynanın Karşısına Geçip Fiziğini Konuşturdu! Boşanma Sonra Bir İlki Yaptı! “Lokum Gibisin!”
Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor! mask
Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa… mask
Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa…
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti! mask
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti!
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Burcu Özberk’in Mini Bornozu Nefesleri Kesti! Omuzlarından Düşürdü; Çekiciliğini Gösterdi… mask
Burcu Özberk’in Mini Bornozu Nefesleri Kesti! Omuzlarından Düşürdü; Çekiciliğini Gösterdi…
Şan Şöhret Umurunda Bile Olmadı! Alişan’ın Büyük Aşkıydı… Yeşim Büber’in Son Halini Gören Tanıyamıyor! mask
Şan Şöhret Umurunda Bile Olmadı! Alişan’ın Büyük Aşkıydı… Yeşim Büber’in Son Halini Gören Tanıyamıyor!
Hadise’nin Yeni Aşkı Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Mehmet Dinçerler’den Sonra Huzuru O İsim Buldu! mask
Hadise’nin Yeni Aşkı Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Mehmet Dinçerler’den Sonra Huzuru O İsim Buldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı… mask
Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…
Asgari Ücret 8.500 TL’den 10 Bin Liraya Çıkıyor! Bakan Açıkladı; Sadece 1 Ay Sonra… mask
Asgari Ücret 8.500 TL’den 10 Bin Liraya Çıkıyor! Bakan Açıkladı; Sadece 1 Ay Sonra…
Hadise Aynanın Karşısına Geçip Fiziğini Konuşturdu! Boşanma Sonra Bir İlki Yaptı! “Lokum Gibisin!” mask
Hadise Aynanın Karşısına Geçip Fiziğini Konuşturdu! Boşanma Sonra Bir İlki Yaptı! “Lokum Gibisin!”
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Beddualar Havada Uçuştu! İstenmeyen Damat Kayınpeder Kurbanı Olunca… mask
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Beddualar Havada Uçuştu! İstenmeyen Damat Kayınpeder Kurbanı Olunca…
Kurtlar Vadisi Cephesinde Bomba Gelişme! Yayın Tarihi Kesinleşti! Necati Şaşmaz Geri Dönüyor… mask
Kurtlar Vadisi Cephesinde Bomba Gelişme! Yayın Tarihi Kesinleşti! Necati Şaşmaz Geri Dönüyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL