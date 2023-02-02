Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı…

9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında her bölüm büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Milyonların izlediği bir program haline gelen Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlara seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Aşkların, savaşların ve kaosun bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur yarışmasını sunan Öykü Serter’in iç çamaşırsız karelerine hayranlar ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yıllar önce evlendirme programları hakkında yapmış olduğu bir açıklamayla gündeme bomba gibi düşen Öykü Serter, “Ben hiçbir zaman izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Elma ile armudu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum. Herkes izdivaçtı oydu buydu para kazanırken ben niye evimde oturdum? Bunun bir takdiri olmaz mı? Bence olmalı” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine birçok kişi ise “Büyük lokma ye büyük laf söyleme!” açıklamasında bulunmuştu. Öykü Serter’in iç çamaşırsız kareleri ise olay yarattı. İşte merak edilenler…

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