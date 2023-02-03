Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var?

3 Şubat Cuma günü mesai sonuna kadar Abdi İpekçi Parkı’nda satışa devam edecek olan Mobil Market’in haftalık programı sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Başkentlilerin hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren ABB Halk Ekmek Fabrikası, ‘Başkent Mobil Market’ ile yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Uygulama kapsamında; özel olarak tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü, 25 ilçeyi gezerek yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerini uygun fiyatlarla Ankaralılarla buluşturmaya başladı.

Ankara'ya Yakışmayan Ucuz Et Kuyruğu Haberleri! TIKLAYINIZ!

Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL?

Kıymanın kilosunun 139,50 TL, kuşbaşının kilosunun 149,50 TL olduğu Mobil Market’te tavuk ürünlerinin kilosu ise 30,95 TL ile 65,95 TL arasında değişiyor. Tüm vatandaşların faydalanabilmesi için kişi başı 2 kilogram sınırlaması ile satışa sunulan ürünlere Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor.

Her hafta farklı bir ilçeye gidecek olan Mobil Market’in ilk durağı ise Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı oldu. Saat 10.00’da satışın başladığı market, 3 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Abdi İpekçi Parkı’nda olacak.

Başkent mobil market hergün bir ilçede hizmete verecek. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ile beraaber 25 ilçede hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında et, kıyma, tavuk satışı yapacak.

Ankaralılar, Başkent Mobil Market’in haftalık satış programını ve hangi ilçede olacağını sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirler.

Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek uygulamada, hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 25 ilçenin tamamında uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirilecek.

Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü, 25 ilçeyi gezerek yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerini uygun fiyatlarla Ankaralılarla buluşturmaya başladı.