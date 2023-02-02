- 02 Şub 2023 - 18:25

Yalı Çapkını Dizisinde Afra Saraçoğlu Resti Çekti! Boşanma Senaryosu Değişti; Twitter Bu Olayla Yıkılıyor…

STAR TV Erkanlarının kuşkusuz en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun çekmiş olduğu rest ortalığı salladı. Normalde dizinin 20. bölümümde boşanma sahnesine yer verilecekti ama gelen restle birlikte boşanma sahnesinde büyük bir değişim yaşandı. İşte Twitter’ın yıkılmasına neden olan o sahneler…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinin Cuma akşamı yayınlanacak olan 20. bölümüne ait fragmanlar yayınlanıyordu. Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla milyonların dikkatini üzerine çeken başarılı yapım, Youtube üzerinden ilk bölümüyle 21 milyon izleneme almıştı. Kemik izleyici sayısı milyonları bulan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun resti çektiği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Şub 2023 - 18:25 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…
Hayatımın Şansı 8.Bölüm Full İzle! FOX TV 1 Şubat 2023 Hayatımın Şansı 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 9.Bölüm (Fİnal) Fragmanı mask
Hayatımın Şansı 8.Bölüm Full İzle! FOX TV 1 Şubat 2023 Hayatımın Şansı 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 9.Bölüm (Fİnal) Fragmanı
Çöp Adam 10.Bölüm Full İzle! 1 Şubat 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Çöp Adam 10.Bölüm Full İzle! 1 Şubat 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kurtlar Vadisi Cephesinde Bomba Gelişme! Yayın Tarihi Kesinleşti! Necati Şaşmaz Geri Dönüyor… mask
Kurtlar Vadisi Cephesinde Bomba Gelişme! Yayın Tarihi Kesinleşti! Necati Şaşmaz Geri Dönüyor…
O Kız 20. Bölüm Full İzle! O Kız son bölüm Full İzle! 1 Şubat 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
O Kız 20. Bölüm Full İzle! O Kız son bölüm Full İzle! 1 Şubat 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor! mask
Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Yalı Çapkını Dizisinin Sezon Finali Duyuruldu! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… “Yok Artık!” mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sezon Finali Duyuruldu! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… “Yok Artık!”
Ömer Dizisinde Süreyya Zırıl Zırıl Ağlayacak… Ömer Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Twitter Yıkılıyor! mask
Ömer Dizisinde Süreyya Zırıl Zırıl Ağlayacak… Ömer Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Twitter Yıkılıyor!
Yürek Çıkmazı 13.Bölüm İzle Full Tek Parça! 31 Ocak 2023 TRT 1 Yürek Çıkmazı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yürek Çıkmazı 14. Bölüm Fragmanı İzle! mask
Yürek Çıkmazı 13.Bölüm İzle Full Tek Parça! 31 Ocak 2023 TRT 1 Yürek Çıkmazı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yürek Çıkmazı 14. Bölüm Fragmanı İzle!
Üç Kız Kardeş 37.Bölüm Kesintisiz İzle! 31 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 38.Bölüm Fragmanı mask
Üç Kız Kardeş 37.Bölüm Kesintisiz İzle! 31 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 38.Bölüm Fragmanı
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dilek Minileriyle Şaşırttı! Siyahlar İçerisinde Asilliğini Konuşturdu! “Kurşun Döktürelim mi Sıktıralım mı?” mask
Gönül Dağı Dilek Minileriyle Şaşırttı! Siyahlar İçerisinde Asilliğini Konuşturdu! “Kurşun Döktürelim mi Sıktıralım mı?”
Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı… mask
Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Beddualar Havada Uçuştu! İstenmeyen Damat Kayınpeder Kurbanı Olunca… mask
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Beddualar Havada Uçuştu! İstenmeyen Damat Kayınpeder Kurbanı Olunca…
Hadise Aynanın Karşısına Geçip Fiziğini Konuşturdu! Boşanma Sonra Bir İlki Yaptı! “Lokum Gibisin!” mask
Hadise Aynanın Karşısına Geçip Fiziğini Konuşturdu! Boşanma Sonra Bir İlki Yaptı! “Lokum Gibisin!”
Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor! mask
Çöp Adam Dizisinde Herkes Rahatladı! “Metres” Davası Sonunda Bitti… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa… mask
Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa…
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti! mask
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti!
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Burcu Özberk’in Mini Bornozu Nefesleri Kesti! Omuzlarından Düşürdü; Çekiciliğini Gösterdi… mask
Burcu Özberk’in Mini Bornozu Nefesleri Kesti! Omuzlarından Düşürdü; Çekiciliğini Gösterdi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinde Afra Saraçoğlu Resti Çekti! Boşanma Senaryosu Değişti; Twitter Bu Olayla Yıkılıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Afra Saraçoğlu Resti Çekti! Boşanma Senaryosu Değişti; Twitter Bu Olayla Yıkılıyor…
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Nerede Var? Başkent Mobil Markette neler Var? mask
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Nerede Var? Başkent Mobil Markette neler Var?
Gönül Dağı Dilek Minileriyle Şaşırttı! Siyahlar İçerisinde Asilliğini Konuşturdu! “Kurşun Döktürelim mi Sıktıralım mı?” mask
Gönül Dağı Dilek Minileriyle Şaşırttı! Siyahlar İçerisinde Asilliğini Konuşturdu! “Kurşun Döktürelim mi Sıktıralım mı?”
Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı… mask
Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…
Asgari Ücret 8.500 TL’den 10 Bin Liraya Çıkıyor! Bakan Açıkladı; Sadece 1 Ay Sonra… mask
Asgari Ücret 8.500 TL’den 10 Bin Liraya Çıkıyor! Bakan Açıkladı; Sadece 1 Ay Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL