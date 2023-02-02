Yalı Çapkını Dizisinde Afra Saraçoğlu Resti Çekti! Boşanma Senaryosu Değişti; Twitter Bu Olayla Yıkılıyor…
STAR TV Erkanlarının kuşkusuz en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun çekmiş olduğu rest ortalığı salladı. Normalde dizinin 20. bölümümde boşanma sahnesine yer verilecekti ama gelen restle birlikte boşanma sahnesinde büyük bir değişim yaşandı. İşte Twitter’ın yıkılmasına neden olan o sahneler…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinin Cuma akşamı yayınlanacak olan 20. bölümüne ait fragmanlar yayınlanıyordu. Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla milyonların dikkatini üzerine çeken başarılı yapım, Youtube üzerinden ilk bölümüyle 21 milyon izleneme almıştı. Kemik izleyici sayısı milyonları bulan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun resti çektiği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.