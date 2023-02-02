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02 Şub 2023 - 18:25

Yalı Çapkını Dizisinde Afra Saraçoğlu Resti Çekti! Boşanma Senaryosu Değişti; Twitter Bu Olayla Yıkılıyor…

STAR TV Erkanlarının kuşkusuz en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun çekmiş olduğu rest ortalığı salladı. Normalde dizinin 20. bölümümde boşanma sahnesine yer verilecekti ama gelen restle birlikte boşanma sahnesinde büyük bir değişim yaşandı. İşte Twitter’ın yıkılmasına neden olan o sahneler…